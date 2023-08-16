Создатель «Информа» Высокий Футбол: «100% меня не будет в заявке DMedia»

Теги Sports.ru Winline Медиалига FC DMedia Медиафутбол

Высокий Футбол заявил, что не, скорее всего, не попадет в заявку DMdeia.

«100% меня не будет в заявке DMedia. У «Информа» нет спада, мы продолжаем двигать свою движуху. У нас в планах ехать в сентябре в Лиду, это город в Беларуси, на Lidbeer Fest, играть там матч на 3-тысячном стадионе. Есть планы и на потом: в Казахстан собираемся.

Ну и, объективно, я не тяну тот уровень. Посмотри, кого собрал DMedia. Сидеть на бровке я точно не поеду. Шанс практически нулевой.

Если гарантируют какое-то время? Наверное, откажусь. У меня сложилось впечатление, раз «Информ» не хотят видеть в медиафутболе, может, и конкретно меня тоже не хотят видеть? Возможно, я зайду в DMedia и скажут: «DMedia тоже не идет в Медиалигу, потому что там Высокий Футбол» (смеется).

Правда, всегда вопрос в цифре. Мэйби Бейби, если какие-то там цифры заоблачные для Беларуси, может быть, я бы рассмотрел предложение, а потом вложил эти деньги в Информ», – рассказал руководитель «Информа» в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.

Напомним, минский клуб DMedia получил приглашение в стыковые матчи за выход в Winline Медиалигу, в отличие от «Информа».

 

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