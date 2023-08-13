Президент GOATS Гуди заявил, что братья Глебы остаются в команде. Ранее DMedia объявила, что Александр Глеб в их заявке на Медиалигу

Теги Александр Глеб Вячеслав Глеб Winline Медиалига GOATS «Goody» Дмитрий Гусаков Медиафутбол

Президент GOATS Гуди объявил, что братья Глебы в заявке клуба на WInline МФЛ.

«У нас остаются Слава и Александр Глебы, что очень важно. Они не в белорусской команде, они остались с «Козлами», потому что они с детства за «Козлов».

Слава Глеб говорит: «Я не уйду из «Козлов», не закончу с футболом, пока мы не победим». У него есть задача выиграть МФЛ. Я считаю, что все возможно», – рассказал президент GOATS.

Ранее представитель DMedia Станислав Драгун заявил, что клуб включил Александра Глеба в заявку на сезон Медиалиги.

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6 комментариев

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Иван Лапин
кто?
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Ложный Латераль
Я не против Медиалиги, но они пока не заслуживают цитирования в спортивных ресурсах как Спортс. Имхо)
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damondiamond
кого?
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Александр Александрович
Каким же надо быть неразвитым во всех смыслах чтобы смотреть матчи медиалиги
+1
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s_h_a_m_a_n
Это главный козёл по ходу
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Alex1005
А панамера будет ?
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