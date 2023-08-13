Президент GOATS Гуди заявил, что братья Глебы остаются в команде. Ранее DMedia объявила, что Александр Глеб в их заявке на Медиалигу

Президент GOATS Гуди объявил, что братья Глебы в заявке клуба на WInline МФЛ.

«У нас остаются Слава и Александр Глебы, что очень важно. Они не в белорусской команде, они остались с «Козлами», потому что они с детства за «Козлов».

Слава Глеб говорит: «Я не уйду из «Козлов», не закончу с футболом, пока мы не победим». У него есть задача выиграть МФЛ. Я считаю, что все возможно», – рассказал президент .

Ранее представитель DMedia Станислав Драгун заявил, что клуб включил Александра Глеба в заявку на сезон .