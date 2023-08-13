Экс-футболист «Барсы» Глеб в заявке белорусской DMedia на 4-й сезон Медиалиги

Теги Александр Глеб Барселона Арсенал Sports.ru Станислав Драгун Winline Медиалига GOATS Медиафутбол

Станислав Драгун рассказал, что DMedia заявил Александра Глеба в WInline МФЛ.

– В заявке вашей команды на Медиалигу есть экс-футболист «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб. Какая у него роль в команде?

– Пока Саша травмирован, пока ждем. Если он восстановится и будет у него желание, конечно, он будет играть. Мы его включили в заявку на случай, если он скажет, что готов играть.

– Он будет появляться на играх как медийное лицо?

– Да, – рассказал участник DMedia и экс-футболист московского и минского «Динамо», а также «Крыльев Советов» и БАТЭ в интервью корреспонденту Sports.ru Михаилу Грибанову.

Ранее Александр Глеб уже вносился в заявку GOATS на 2-й и 3-й сезоны Медиалиги, но на матчи не приезжал.

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1 комментарий

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Budabuda
экс безнадёжный железно бетонный лавочник Барсы. так правильнее
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