Экс-футболист «Барсы» Глеб в заявке белорусской DMedia на 4-й сезон Медиалиги

Станислав Драгун рассказал, что DMedia заявил Александра Глеба в WInline МФЛ.

– В заявке вашей команды на есть экс-футболист «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб. Какая у него роль в команде?

– Пока Саша травмирован, пока ждем. Если он восстановится и будет у него желание, конечно, он будет играть. Мы его включили в заявку на случай, если он скажет, что готов играть.

– Он будет появляться на играх как медийное лицо?

– Да, – рассказал участник DMedia и экс-футболист московского и минского «Динамо», а также «Крыльев Советов» и БАТЭ в интервью корреспонденту .ru Михаилу Грибанову.

Ранее Александр Глеб уже вносился в заявку на 2-й и 3-й сезоны Медиалиги, но на матчи не приезжал.