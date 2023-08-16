Защитник «Броуков» Андреев о поездке из Москвы в Минск на автобусе: «Тело без движения 14 часов, а тут резко ходьба вверх-вниз. Тяжело»
Александр Андреев тяжело перенес поездку из Москвы в Минск на автобусе.
«Это было очень плохо. Я вчера по приезде пошел встречаться с друзьями. Мы пошли в заведение: шли полчаса, меня накрыл жар, я шел и просто умирал, не понимая, что со мной происходит. Тело было без движения 14 часов, а тут резко ходьба куда-то вверх-вниз. Тяжело.
Обычно в автобусе все общаются, слушают музыку. Когда мы ездили в Нижний Новгород, все 8 часов поездки на задних сидениях рубились в покер на деньги.
В Новгороде я проиграл тысяч восемь. Проиграли Эдулик Саргсян и Саша Ткачук. Хорошо выиграли тогда Табриз, Вадя Черный и Макей», – рассказал защитник «БроукБойз» в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.
«Броуки» отправились в Минск на товарищеский матч с новичком Winline Медиалиги DMedia.
Но на самом деле те кто летал или ездил на автобусе больше 12 часов (а у меня был и такой и такой опыт), знают, что это реальная тяжело, ибо как в поезде не постоишь смотря в окошко в приходе и не полежишь с книжкой вытянув ноги. Затекаешь так, что жеппа вообще. Даже если на каких-то остановках (я про автобус) можешь выйти в туалет, то особо это погоды не делает.