Защитник «Броуков» Андреев о поездке из Москвы в Минск на автобусе: «Тело без движения 14 часов, а тут резко ходьба вверх-вниз. Тяжело»

Александр Андреев тяжело перенес поездку из Москвы в Минск на автобусе.

«Это было очень плохо. Я вчера по приезде пошел встречаться с друзьями. Мы пошли в заведение: шли полчаса, меня накрыл жар, я шел и просто умирал, не понимая, что со мной происходит. Тело было без движения 14 часов, а тут резко ходьба куда-то вверх-вниз. Тяжело.

Обычно в автобусе все общаются, слушают музыку. Когда мы ездили в Нижний Новгород, все 8 часов поездки на задних сидениях рубились в покер на деньги.

В Новгороде я проиграл тысяч восемь. Проиграли Эдулик Саргсян и Саша Ткачук. Хорошо выиграли тогда Табриз, Вадя Черный и Макей», – рассказал защитник « » в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.

«Броуки» отправились в Минск на товарищеский матч с новичком Winline Медиалиги DMedia.