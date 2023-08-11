Ромарой: «ЛФК «Рома» подала заявку на участие в МФЛ-4. Мы готовы стать грандом, только пустите нас туда!»

Ромарой рассказал о том, что ЛФК «Рома» подала заявку на участие в Winline МФЛ-4.

«Заявка на участие в МФЛ отправлена. У нас есть спонсоры, за командой стоят серьезные люди. Мы тренируемся и готовы залететь в сезон!

У нас есть люди, деньги и история! Что еще нужно, чтобы попасть в лигу? «Рома» – одна из старейших медиакоманд. Мы готовы стать грандом, только пустите нас туда!» – сказал президент ЛФК «Рома».

ЛФК «Рома» участвовал в первом и втором сезоне Winline Медиалиги, однако не попали в МФЛ-3.