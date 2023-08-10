Михалыч о выставлении Жекича на трансфер: «Президенты «Броуков» светят игрока для своего коварного плана»

Главный тренер «Бей Беги» Андрей Макаров отреагировал на ситуацию с Жекичем.

Защитник « » Евгений Плешко был выставлен на трансфер.

«Уважаемые, держим в голове мысль, что это очередной вброс. Очень легко можно предположить (не утверждать!), что президенты «Броуков» намеренно светят своего игрока для осуществления своего коварного плана.

Тоже хороший вариант работы в медиа! За 10 дней столько услышим про Жекича!» – написал Михалыч.