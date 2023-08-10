Михалыч о выставлении Жекича на трансфер: «Президенты «Броуков» светят игрока для своего коварного плана»
Главный тренер «Бей Беги» Андрей Макаров отреагировал на ситуацию с Жекичем.
Защитник «БроукБойз» Евгений Плешко был выставлен на трансфер.
«Уважаемые, держим в голове мысль, что это очередной вброс. Очень легко можно предположить (не утверждать!), что президенты «Броуков» намеренно светят своего игрока для осуществления своего коварного плана.
Тоже хороший вариант работы в медиа! За 10 дней столько услышим про Жекича!» – написал Михалыч.
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