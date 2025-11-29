Зоран Тошич: мечтаю стать главным тренером ЦСКА, но будем идти шаг за шагом.

Бывший хавбек ЦСКА Зоран Тошич рассказал о мечте стать главным тренером армейцев.

«Ну конечно, мечтаю стать главным тренером ЦСКА, но будем идти шаг за шагом. Почему бы и нет?

Я верю в себя, я знаю, что могу и на что способен. Будем идти шаг за шагом. Жизнь непредсказуема, но мне бы хотелось, чтобы такой путь состоялся», – рассказал экс-игрок ЦСКА.

Ранее Тошич заявил , что собирается получить тренерскую лицензию.

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. В составе армейцев серб стал трехкратным чемпионом России, дважды брал Кубок и Суперкубок России.

После завершения профессиональной карьеры Тошич играл за СКА в шестом сезоне WINLINE Медиалиги и Кубке Лиги. Он провел 6 матчей, в которых отметился 3 голами и 3 голевыми передачами.