Гасилин о проблемах «Амкала» с финансами: «Это произойдет с каждым клубом. Бюджет 2Drots тоже будет не таким значительным, как раньше»

Алексей Гасилин: проблемы с финансами будут у всех клубов Медиалиги.

Спортивный директор «Банки» Алексей Гасилин считает, что проблемы с финансами, с которыми столкнулся «Амкал», произойдут со всеми клубами WINLINE Медиалиги .

Напомним, президент «Амкала» Герман Эль Класико рассказал о сокращении бюджета клуба.

«Вы наверняка успели увидеть заявление Германа о сокращении бюджетов «Амкала ». Думаю, не секрет, что это произойдет или уже случилось с каждым клубом. «Броуки » в лице Егорова говорили об этом раньше всех – распустили некоторых футболистов (оставив костяк, которым платят), многие и вовсе распустили всех.

Возможно, это не так сильно затронет 2Drots. Однако, насколько я знаю, бюджет у команды Жеки и Некита тоже будет не таким значительным, как раньше. Нас всех ожидает непростой год.

Задача – сохранить продукт и сделать его масштабнее за меньшие бюджеты. Это задача как лиги, так и всех клубов, которые в ней играют. Дима Егоров давно предлагает сесть за стол переговоров или создать орган, что будет решать многие важные моменты коллегиально.

Самое время собраться руководителям клубов и президенту лиги, чтобы выстроить стратегию на следующий год. Я уверен: если мы все вместе сможем сделать наш продукт еще более привлекательным за меньшие деньги, то через год нас ждут огромные перспективы. Время уходит, и пора действовать сообща – объединиться, чтобы не потерять, что мы построили, а приумножить», – написал спортивный директор «Банки».