  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Гасилин о проблемах «Амкала» с финансами: «Это произойдет с каждым клубом. Бюджет 2Drots тоже будет не таким значительным, как раньше»
0

Гасилин о проблемах «Амкала» с финансами: «Это произойдет с каждым клубом. Бюджет 2Drots тоже будет не таким значительным, как раньше»

Алексей Гасилин: проблемы с финансами будут у всех клубов Медиалиги.

Спортивный директор «Банки» Алексей Гасилин считает, что проблемы с финансами, с которыми столкнулся «Амкал», произойдут со всеми клубами WINLINE Медиалиги.

Напомним, президент «Амкала» Герман Эль Класико рассказал о сокращении бюджета клуба.

«Вы наверняка успели увидеть заявление Германа о сокращении бюджетов «Амкала». Думаю, не секрет, что это произойдет или уже случилось с каждым клубом. «Броуки» в лице Егорова говорили об этом раньше всех – распустили некоторых футболистов (оставив костяк, которым платят), многие и вовсе распустили всех.

Возможно, это не так сильно затронет 2Drots. Однако, насколько я знаю, бюджет у команды Жеки и Некита тоже будет не таким значительным, как раньше. Нас всех ожидает непростой год.

Задача – сохранить продукт и сделать его масштабнее за меньшие бюджеты. Это задача как лиги, так и всех клубов, которые в ней играют. Дима Егоров давно предлагает сесть за стол переговоров или создать орган, что будет решать многие важные моменты коллегиально.

Самое время собраться руководителям клубов и президенту лиги, чтобы выстроить стратегию на следующий год. Я уверен: если мы все вместе сможем сделать наш продукт еще более привлекательным за меньшие деньги, то через год нас ждут огромные перспективы. Время уходит, и пора действовать сообща – объединиться, чтобы не потерять, что мы построили, а приумножить», – написал спортивный директор «Банки».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Алексея Гасилина
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoАлексей Гасилин
logoГерман Эль Класико
logoАльфа-Банка
медиафутбол и деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Валех дал контракт на полгода, сказал, что переделает на год. А сейчас пишет: «Денег нет, сорян». Еж об уходе из «Амкала»
28 ноября, 19:26
Герман Эль Класико: «Ближайшая зима для «Амкала» будет сложной и определяющей. Бюджет клуба сократился»
28 ноября, 08:25
Главные новости
Егоров проголосовал за себя в персоне года, Гаранин – в лучшем тренере 2025-го на MFA
сегодня, 19:27
Еж: «Наверное, последние деньки в медиафутболе. Не хочу играть в клубах, которые ни за что не борются»
сегодня, 18:21
У «Амкала», «Броуков» и 2Drots ноль побед в футбольных номинациях MFA
сегодня, 17:18
Федор Смолов: «Дзюба в «Зените»? Сейчас был бы основным нападающим, сто процентов»
сегодня, 16:06Видео
Герман отдал Парадеевичу награду за победу на MFA: «Перстень у хАзяина футбола!»
сегодня, 14:38
Гаранин проголосовал за Гайнуллина в номинации Игрок года. В середине ноября он назвал вингера клоуном и петрушкой
сегодня, 13:07
Панов и Скроботов продлили контракт с «Амкалом»
сегодня, 11:22
Президент Медиалиги: «Мы в тяжелой экономической ситуации с 2022 года. Проблемы партнеров влияют на весь спорт. В РПЛ тоже скажут, что у них трудности из-за сокращения финансирования»
сегодня, 10:48
«Броуки» на грани. Мне напрямую сказали: «Нам выгоднее, чтобы тебя не было в Медиалиге». Егоров о сокращении финансирования
сегодня, 09:27
Литвин сыграл в футбол в небе на высоте 1700 метров. Он заявил, что поставил мировой рекорд
вчера, 19:57
Ко всем новостям
Последние новости
БАТЭ просмотрит хавбека Воробьева из «Десятки» Мусагалиева
вчера, 12:21
Гаджиев и Кортава анонсировали новый формат турнира по боям с участием медиафутболистов: «Медиафутбол против всех»
27 ноября, 17:18
Павел Яковлев: «Эмери, как и Станкович, потерял контроль над коллективом в «Спартаке». И все, закончился, а потом уехал и все выиграл»
26 ноября, 20:36Видео
Тренер «Динамо-2» Алпатов возглавит сборную ФНЛ на матч с Медиалигой в Абхазии
25 ноября, 10:48
Тошич покинул СКА Басты. У 38-летнего серба 3+3 в 6 матчах в турнирах Медиалиги
24 ноября, 13:51
Хавбек ФК «10» Воробьев о проффутболе: «Жалею, что не закончил просмотр в «СКА Хабаровск». Сейчас самое реалистичное – Высшая лига Беларуси»
24 ноября, 10:13
Лактионов о Мусагалиеве: «Не было мыслей, что Азамат не разбирается в футболе. Он хочет сделать команду не только лучше, но и красивее»
21 ноября, 18:24
Экс-защитник «Ростова» и «Зенита» Терентьев сыграет за сборную ФНЛ против Медиалиги
21 ноября, 12:33
Панченко сыграет за сборную ФНЛ против Медиалиги. Он получил wild card от Ильева
20 ноября, 16:44
«У Панова случился провал, так как он выпустил 70-летнего Медведева в решающем матче». Егоров о тренере года в МФЛ
18 ноября, 19:18