Кортава после поражения сборной МФЛ от «Альтерона»: «Все, кто критикует, – уберите свои обиды, эго и просто посмотрите, как они круто играют в футбол»

Дмитрий Кортава высказался о результате матча сборной МФЛ и «Альтерона».

В товарищеском матче сборная Медиалига проиграла «Альтерону» со счетом 2:3. В составе сборной МФЛ голами отметились Илья Скоропупов и Шахриер Жабборов.

«Огромное удовольствие и радость наблюдать за лучшими игроками в одной команде! Все, кто критикует, – уберите свои обиды, эго и просто посмотрите, как они круто играют в футбол. Наслаждайтесь, пока есть возможность!» – написал технический директор WINLINE Медиалиги.

Сборные Медиалиги и ФНЛ проведут матч 5 декабря в Абхазии на стадионе «Динамо» в Сухуме. Игра состоится по правилам МФЛ.

Медийную сборную возглавили Дмитрий Кузнецов и Виталий Дьяков, сборную ФНЛ – тренер московского «Динамо-2» Павел Алпатов.