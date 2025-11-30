Дмитрий Кузнецов: «У меня нет цели выигрывать премии – они не важны для меня»

Дмитрий Кузнецов рассказал, что у него нет цели побеждать на премиях.

«Я никогда не голосовал за себя. Голосовал объективно за тех, кто сильнее.

У меня есть принцип – я за себя не голосую. За тебя должны голосовать болельщики и профессионалы, которые в этом разбираются.

Если хочешь выиграть, то голосуешь за себя. А я не имею право за себя голосовать.

У меня никогда не было цели выиграть в премиях – они не важны для меня», – сказал тренер сборной WINLINE Медиалиги .

Кузнецов был признан лучшим тренером 2022 года на премии Media Football Awards. В этом году специалист претендует на победу в номинации «Мем года».