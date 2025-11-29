Тошич о Медиалиге: «Это очень интересный формат»

Бывший хавбек ЦСКА, недавно покинувший СКА, Зоран Тошич высказался о WINLINE Медиалиге .

– Почему вы решили покинуть ростовский СКА?

– Я очень благодарен СКА и Басте за возможность поиграть в Медиалиге. Мне понравилось проводить прошедший год в Москве, поддерживать форму и заниматься любимым делом. Это очень интересный формат, немного отличающийся от профессионального футбола. Много интересных правил.

– Но вам понравилась Медиалига?

– Да. Я очень люблю футбол и хотел поддерживать физическую форму. Я люблю Россию и Москву, в которой прожил семь лет во время профессиональной карьеры. А в Медиалиге играл за братский клуб ЦСКА – ростовский СКА. Все позитивно, все отлично, – сказал бывший хавбек ЦСКА .

Тошич сыграл за СКА в шестом сезоне WINLINE Медиалиги и Кубке Лиги. Он провел 6 матчей, в которых отметился 3 голами и 3 голевыми передачами.