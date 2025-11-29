Тошич о чемпионской гонке в РПЛ: «Зенит» всегда опасен, эта команда умеет выигрывать»

Зоран Тошич: «Зенит» всегда опасен, «Краснодар» стабильно играет уже несколько лет.

Бывший хавбек ЦСКА Зоран Тошич рассказал о главных конкурентах армейцев в чемпионской гонке РПЛ.

«Краснодар» стабильно играет уже несколько лет. В прошлом году они были чемпионами и сейчас тоже на первом месте.

А «Зенит» всегда опасен, это команда, которая умеет выигрывать. Многие их игроки уже выигрывали чемпионство, команда находится в хорошей форме.

Мне кажется, прежде всего вот эти две команды – основные конкуренты ЦСКА», – сказал бывший полузащитник армейцев.

ЦСКА победил в четырех из пяти туров Мир РПЛ перед встречей с «Краснодаром». Игра ЦСКА с «Краснодаром» пройдет 7 декабря.

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. В составе армейцев серб стал трехкратным чемпионом России, дважды брал Кубок и Суперкубок России.

После завершения профессиональной карьеры Тошич играл за СКА в шестом сезоне WINLINE Медиалиги и Кубке Лиги. Он провел 6 матчей, в которых отметился 3 голами и 3 голевыми передачами.