  • «У Глушакова были варианты возглавить команды Второй лиги. Сказал, что пока рано». Помощник тренера СКА об экс-хавбеке «Спартака»
3

«У Глушакова были варианты возглавить команды Второй лиги. Сказал, что пока рано». Помощник тренера СКА об экс-хавбеке «Спартака»

Эрнест Капышев: Денис Глушаков мог возглавить команду Второй лиги, но отказался.

Помощник главного тренера СКА Эрнест Капышев рассказал, что Денис Глушаков мог возглавить клуб Второй лиги.

– Глушаков всегда говорил, что сделает «Спартак» чемпионом, будучи тренером. Конспекты ведет?

– Не видел. Мне кажется, пока он не убил в себе футболиста. Хотя я знаю, что у него были варианты.

– Помощником?

– Главным тренером. Это команды Второй лиги, «Золота» и «Серебра». Лицензия соответствующая для работы у него есть.

– Почему не согласился?

– Сказал, что пока рано. Для начала нужно поработать помощником у хорошего специалиста, чтобы почерпнуть знания. Мне кажется, Денис никуда не торопится, будет строить карьеру планомерно, – сказал помощник главного тренера СКА.

Напомним, Глушаков выступает за СКА рэпера Басты в WINLINE Медиалиге.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Матч ТВ»
