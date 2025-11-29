«У Глушакова были варианты возглавить команды Второй лиги. Сказал, что пока рано». Помощник тренера СКА об экс-хавбеке «Спартака»
Эрнест Капышев: Денис Глушаков мог возглавить команду Второй лиги, но отказался.
Помощник главного тренера СКА Эрнест Капышев рассказал, что Денис Глушаков мог возглавить клуб Второй лиги.
– Глушаков всегда говорил, что сделает «Спартак» чемпионом, будучи тренером. Конспекты ведет?
– Не видел. Мне кажется, пока он не убил в себе футболиста. Хотя я знаю, что у него были варианты.
– Помощником?
– Главным тренером. Это команды Второй лиги, «Золота» и «Серебра». Лицензия соответствующая для работы у него есть.
– Почему не согласился?
– Сказал, что пока рано. Для начала нужно поработать помощником у хорошего специалиста, чтобы почерпнуть знания. Мне кажется, Денис никуда не торопится, будет строить карьеру планомерно, – сказал помощник главного тренера СКА.
Напомним, Глушаков выступает за СКА рэпера Басты в WINLINE Медиалиге.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости