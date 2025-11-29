Сборная Медиалиги проиграла «Альтерону» в товарищеском матче
Сборная МФЛ провела товарищескую игру с «Альтероном» перед матчем со сборной ФНЛ.
Сборная Медиалиги проиграла «Альтерону» со счетом 2:3 в товарищеском матче.
В составе команды МФЛ голами отметились Илья Скоропупов и Шахриер Жабборов.
Сборные Медиалиги и ФНЛ проведут матч 5 декабря в Абхазии на стадионе «Динамо» в Сухуме. Игра состоится по правилам МФЛ.
Медийную сборную возглавили Дмитрий Кузнецов и Виталий Дьяков, сборную ФНЛ – тренер московского «Динамо-2» Павел Алпатов.
