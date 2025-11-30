Экс-хавбек «Броуков» Рахимов покинул «Нафтан». Полузащитник забил 5 голов за 24 матча в Беларуси

Алишер Рахимов покинул «Нафтан».

Бывший хавбек «Броуков» и «Амкала » Алишер Рахимов сообщил, что не продлил контракт с «Нафтаном » из Высшей лиги Беларуси.

23-летний полузащитник перешел в «Сморгонь » в марте 2025 года, за который сыграл 9 матчей и отметился 1 голом. Летом Рахимов присоединился к «Нафтану», за который провел 15 матчей и забил 4 гола.

Также хавбек сообщил, что у него закончился контракт и в медиафутболе. Напомним, контракт Рахимова в «БроукБойз » был заморожен после того, как игрок самовольно покинул команду в январе 2025-го.