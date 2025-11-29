«Каряке предложили возглавить «Торпедо» в августе. Возможно, сегодня сидели бы без работы». Помощник тренера СКА о предложениях в проффутболе

Эрнест Капышев: Андрею Каряке предлагали возглавить «Торпедо» в августе.

Помощник главного тренера СКА Эрнест Капышев рассказал, что Андрею Каряке предлагали возглавить «Торпедо».

– Вы поработали во многих клубах. Бывало ли что-то подобное, как у Дмитрия Парфенова в «Торпедо», когда его уволили через 32 дня после назначения?

– Нет. Какой бы ни была компенсация за расторжение контракта, это удар для любого тренера. Люди вкладывают душу, силы, а тут по чьему-то хотению их убирают просто так. И в будущем это может сказаться на карьере. Потенциальный работодатель посмотрит, что уволили через месяц, – и завернет кандидатуру специалиста.

То, что сделали с Парфеновым и его штабом, не красит «Торпедо». И красноречиво о действиях клуба говорила пустая фанатская трибуна на первом матче после возвращения Олега Кононова , когда фанаты бойкотировали игру. Логично, что с такой чехардой в принятии решений команда идет в зоне вылета.

– «Химки» пропали с футбольного радара, но дело их живет.

– Да, футбола здесь мало. Кстати, расскажу историю. В августе Каряке предложили возглавить «Торпедо».

– Когда Кононова убрали?

– Да, как раз в клуб пришли Денис Маслов , Игорь Резвухин . Маслов обратился к Андрею Константиновичу.

– Почему Каряка не согласился?

– Лучше спросите Андрея Константиновича. Сейчас же понимаю: все, что ни делается, – все к лучшему. А то, возможно, сегодня сидели бы без работы (смеется). Хотя один бог знает, что было бы. В общем, непростое решение.

– Долго размышляли?

– Где-то неделю-две.

– Владелец СКА Баста отпустил бы?

– Мне кажется, нет (смеется). Отношение Василия Вакуленко , руководителей клуба и футболистов оказали влияние на итоговое решение Каряки остаться в СКА.

– Думаете, окажись вы в «Торпедо», ваш штаб постигла бы та же участь, что Парфенова и его помощников?

– Ответ очевиден, – сказал помощник главного тренера СКА.

Напомним, Каряка тренирует СКА с мая 2025 года.