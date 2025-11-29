«Каряке предложили возглавить «Торпедо» в августе. Возможно, сегодня сидели бы без работы». Помощник тренера СКА о предложениях в проффутболе
Помощник главного тренера СКА Эрнест Капышев рассказал, что Андрею Каряке предлагали возглавить «Торпедо».
– Вы поработали во многих клубах. Бывало ли что-то подобное, как у Дмитрия Парфенова в «Торпедо», когда его уволили через 32 дня после назначения?
– Нет. Какой бы ни была компенсация за расторжение контракта, это удар для любого тренера. Люди вкладывают душу, силы, а тут по чьему-то хотению их убирают просто так. И в будущем это может сказаться на карьере. Потенциальный работодатель посмотрит, что уволили через месяц, – и завернет кандидатуру специалиста.
То, что сделали с Парфеновым и его штабом, не красит «Торпедо». И красноречиво о действиях клуба говорила пустая фанатская трибуна на первом матче после возвращения Олега Кононова, когда фанаты бойкотировали игру. Логично, что с такой чехардой в принятии решений команда идет в зоне вылета.
– «Химки» пропали с футбольного радара, но дело их живет.
– Да, футбола здесь мало. Кстати, расскажу историю. В августе Каряке предложили возглавить «Торпедо».
– Когда Кононова убрали?
– Да, как раз в клуб пришли Денис Маслов, Игорь Резвухин. Маслов обратился к Андрею Константиновичу.
– Почему Каряка не согласился?
– Лучше спросите Андрея Константиновича. Сейчас же понимаю: все, что ни делается, – все к лучшему. А то, возможно, сегодня сидели бы без работы (смеется). Хотя один бог знает, что было бы. В общем, непростое решение.
– Долго размышляли?
– Где-то неделю-две.
– Владелец СКА Баста отпустил бы?
– Мне кажется, нет (смеется). Отношение Василия Вакуленко, руководителей клуба и футболистов оказали влияние на итоговое решение Каряки остаться в СКА.
– Думаете, окажись вы в «Торпедо», ваш штаб постигла бы та же участь, что Парфенова и его помощников?
– Ответ очевиден, – сказал помощник главного тренера СКА.
Напомним, Каряка тренирует СКА с мая 2025 года.