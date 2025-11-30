  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Скоропуп о сборной Медиалиги: «Насколько это можно называть сборной? Мы собираемся раз в год и играем один выставочный матч»
0

Скоропуп о сборной Медиалиги: «Насколько это можно называть сборной? Мы собираемся раз в год и играем один выставочный матч»

Скоропуп: насколько команду Медиалиги можно называть сборной?.

Полузащитник ФК «10» Илья Скоропупов высказался о сборной WINLINE Медиалиги.

– Бала сказал, что это чушь, а не сборная Медиалиги. Как относишься к его словам?

– Отчасти согласен. В классическом понимании сборная – это все топы, откуда возможно. Но это невозможно, многие уехали. Но у Дмитрия Кортавы свое видение сборной. Он сказал, что все, кого хотели, согласились? А он не хотел бы в сборную половину «Десятки» и «Амкала»? Гудая, Левшука, Швагу?

Я не говорю, что те, кто есть сейчас, слабые. Но понятно, что есть много обстоятельств, которые не дают собрать в сборную всех топов.

Не знаю, насколько это можно называть сборной. Мы собираемся раз в год и играем один выставочный матч. Пока нет слова в русском языке, которое бы охарактеризовало команду, где собраны футболисты из разных команд и из одной лиги.

Считаю, что у нас замечательная сборная, но есть ребята, которые могли бы нас усилить, – сказал хавбек ФК «10».

Сборные Медиалиги и ФНЛ встретятся 5 декабря в Абхазии на стадионе «Динамо» в Сухуме. Матч пройдет по правилам МФЛ и начнется с серии буллиталити.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Медиа Арена»
logoWinline Медиалига
logoАмкал
logoФК 10
Сборная Медиалиги
logo«Бала» Александр Балашов
logo«Скоропуп» Илья Скоропупов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
Егоров проголосовал за себя в персоне года, Гаранин – в лучшем тренере 2025-го на MFA
сегодня, 19:27
Еж: «Наверное, последние деньки в медиафутболе. Не хочу играть в клубах, которые ни за что не борются»
сегодня, 18:21
У «Амкала», «Броуков» и 2Drots ноль побед в футбольных номинациях MFA
сегодня, 17:18
Федор Смолов: «Дзюба в «Зените»? Сейчас был бы основным нападающим, сто процентов»
сегодня, 16:06Видео
Герман отдал Парадеевичу награду за победу на MFA: «Перстень у хАзяина футбола!»
сегодня, 14:38
Гаранин проголосовал за Гайнуллина в номинации Игрок года. В середине ноября он назвал вингера клоуном и петрушкой
сегодня, 13:07
Панов и Скроботов продлили контракт с «Амкалом»
сегодня, 11:22
Президент Медиалиги: «Мы в тяжелой экономической ситуации с 2022 года. Проблемы партнеров влияют на весь спорт. В РПЛ тоже скажут, что у них трудности из-за сокращения финансирования»
сегодня, 10:48
«Броуки» на грани. Мне напрямую сказали: «Нам выгоднее, чтобы тебя не было в Медиалиге». Егоров о сокращении финансирования
сегодня, 09:27
Литвин сыграл в футбол в небе на высоте 1700 метров. Он заявил, что поставил мировой рекорд
вчера, 19:57
Ко всем новостям
Последние новости
БАТЭ просмотрит хавбека Воробьева из «Десятки» Мусагалиева
вчера, 12:21
Гаджиев и Кортава анонсировали новый формат турнира по боям с участием медиафутболистов: «Медиафутбол против всех»
27 ноября, 17:18
Павел Яковлев: «Эмери, как и Станкович, потерял контроль над коллективом в «Спартаке». И все, закончился, а потом уехал и все выиграл»
26 ноября, 20:36Видео
Тренер «Динамо-2» Алпатов возглавит сборную ФНЛ на матч с Медиалигой в Абхазии
25 ноября, 10:48
Тошич покинул СКА Басты. У 38-летнего серба 3+3 в 6 матчах в турнирах Медиалиги
24 ноября, 13:51
Хавбек ФК «10» Воробьев о проффутболе: «Жалею, что не закончил просмотр в «СКА Хабаровск». Сейчас самое реалистичное – Высшая лига Беларуси»
24 ноября, 10:13
Лактионов о Мусагалиеве: «Не было мыслей, что Азамат не разбирается в футболе. Он хочет сделать команду не только лучше, но и красивее»
21 ноября, 18:24
Экс-защитник «Ростова» и «Зенита» Терентьев сыграет за сборную ФНЛ против Медиалиги
21 ноября, 12:33
Панченко сыграет за сборную ФНЛ против Медиалиги. Он получил wild card от Ильева
20 ноября, 16:44
«У Панова случился провал, так как он выпустил 70-летнего Медведева в решающем матче». Егоров о тренере года в МФЛ
18 ноября, 19:18