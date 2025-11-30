Скоропуп о сборной Медиалиги: «Насколько это можно называть сборной? Мы собираемся раз в год и играем один выставочный матч»

Скоропуп: насколько команду Медиалиги можно называть сборной?.

Полузащитник ФК «10» Илья Скоропупов высказался о сборной WINLINE Медиалиги .

– Бала сказал, что это чушь, а не сборная Медиалиги. Как относишься к его словам?

– Отчасти согласен. В классическом понимании сборная – это все топы, откуда возможно. Но это невозможно, многие уехали. Но у Дмитрия Кортавы свое видение сборной. Он сказал, что все, кого хотели, согласились? А он не хотел бы в сборную половину «Десятки » и «Амкала »? Гудая, Левшука , Швагу ?

Я не говорю, что те, кто есть сейчас, слабые. Но понятно, что есть много обстоятельств, которые не дают собрать в сборную всех топов.

Не знаю, насколько это можно называть сборной. Мы собираемся раз в год и играем один выставочный матч. Пока нет слова в русском языке, которое бы охарактеризовало команду, где собраны футболисты из разных команд и из одной лиги.

Считаю, что у нас замечательная сборная, но есть ребята, которые могли бы нас усилить, – сказал хавбек ФК «10».

Сборные Медиалиги и ФНЛ встретятся 5 декабря в Абхазии на стадионе «Динамо» в Сухуме. Матч пройдет по правилам МФЛ и начнется с серии буллиталити.