Кострубов о медиабаскетболе: «Кириленко и РФБ обратили на нас внимание. Швед вообще был у истоков»

Теги Алексей Швед Виктор Кейру РФБ Андрей Кириленко Единая лига ВТБ Филипп Кострубов медиабаскетбол Медиафутбол

Фил Кострубов высказался о первом сезоне Лига Ставок Media Basket.

– За первым сезоном Media Basket следил кто-то из звезд баскетбола? Швед? Мозгов? Кириленко?

Андрей Кириленко и РФБ обратили на нас внимание. Леха Швед вообще был у истоков. Все же видели тизер первого сезона, он снимался.

Просто возник определенный политический момент, и у него не получилось зайти к нам со своей командой. Но он поддерживал нас, смотрел, писал.

Я видел, что ребята приходили. Из ЦСКА, ребята из баскетбола 3х3. Виктор Кейру заглядывал с друзьями.

– Вы говорили, что хотите сделать коллаборацию с Единой лигой ВТБ. Есть в этом плане какие-то подвижки?

– Подвижки есть, разговаривали, вели диалог. Но у нас есть глобальные планы, мы позиционируем себя не только как медийный турнир, а как более глобальный спорт.

Я пока что не могу раскрывать всех карт, но мы думаем о многом. Без той же РФБ это будет очень сложно осуществить, но, думаю, мы зарекомендовали себя очень хорошо, – сказал сооснователем компании «Медиаспорт».

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