Хатаженков о встрече с Зиданом: «Смотрим: он курит за автобусом. Выкинул сигарету – и быстро пошел на матч»

Теги Локомотив Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Зинедин Зидан Владимир Эштреков Владислав Хатаженков Winline Медиалига Матч ТВ Медиафутбол

Владислав Хатаженков рассказал о встрече с Зинедином Зиданом в 2002 году.

«Сантьяго Бернабеу» для меня молодого – это просто взрыв башки. На расстоянии руки ходят Роберто Карлос, Рауль, Гути, Фигу. «Галактикос». Запомнилось, что они все на таком позитиве, прикалывались друг с другом, улыбались. Атмосфера праздничная.

Меня не было в заявке ЛЧ, только на сборы пригласили, чтобы помочь команде подготовиться. И у меня с собой был фотоаппарат на 24 кадра. Только достаю, чтобы с кем-то сфоткаться, как откуда ни возьмись рядом появляется Эштреков. Опять нам влетело.

Выходим на улицу, думаем: «Ну что мы опять не так сделали?» Поворачиваем голову – и видим: за автобусом «Реала» стоит Зидан – курит. Спокойно так общается, шутит. Это прям перед игрой было. У них своя компания была. Докурили и быстро пошли на матч», – рассказал защитник ФК «Матч ТВ».

Встреча произошла перед матчем Лиги чемпионов «Локомотив» – «Реал» (2:2) в 2002 году.

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9 комментариев

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Ответ Давид Кочинян
Невыдуманные истории о которых невозможно молчать! (с)
А что тут такого вопиющего, что прям точно выдуманная история?

Зидан курил, это факт. Выкурить сигарету перед матчем вполне мог. Это даже немного объясняет его невероятное спокойствие при игре :)
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2-2 отыграть, достойно, даже при всех оговорках.
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Понадобилось 21 год чтобы рассказать историю
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и это не мешало ему творить магию на поле
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А кто то не курит и играет как кусок фекалий
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в фильме про МЮ , ужасную катастрофу и как строилась молодая команда,то там вообще в подтрибунке курили перед выходом на поле!
это только сейчас решили что курить вредно)
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Зидан курит когда выпьет, а пьет, когда в карты проигрывает. Попугай Кеша.
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