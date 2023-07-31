Гасилин об игре за «Шальке»: «Пик в карьере. Думал, что могу стать одним из лучших игроков поколения в России»

Теги Зенит Шальке премьер-лига Россия бундеслига Германия Алексей Гасилин Амкал Медиафутбол

Алексей Гасилин рассказал о выступлениях за «Шальке-2» в сериале «Один на один»

«Мне очень нравился мой сезон в Германии, когда я играл во второй команде [«Шальке»], тренировался с основой. Там на моей позиции были такие мастера как Хунтелар, Шупо-Мотинг, которые играли и в «Реале», и в «Баварии».

Мне было 20 лет, я тренировался с основой, забивал в топовой стране. Я был лучшим во второй команде и по праву вызывался в основную, даже удалось попасть в заявку на Лигу Европы, Бундеслигу.

Я играл и в Премьер-лиге, и в ФНЛ, завоевывал медали российских лиг. Но если выделять пик – тот сезон в «Шальке». На тот момент думал, что могу стать одним из лучших игроков своего поколения в стране», – сказал воспитанник «Зенита».

Гасилин провел за «Шальке-2» 33 матча в сезоне-2015/16, забил 14 мячей и сделал 1 ассист.

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37 комментариев

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alexis2020
Эх, Шальке. Сильная команда была с Хунтеларом, Раулем и Нойером, потом с Тедеско занимали второе место в Бундеслиге. А теперь даже не середняк в немецком футболе
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+70
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REDDEVIL
Ответ alexis2020
Эх, Шальке. Сильная команда была с Хунтеларом, Раулем и Нойером, потом с Тедеско занимали второе место в Бундеслиге. А теперь даже не середняк в немецком футболе
Ага, недавно рубились во 2 бундеслиге с Гамбургом...
+38
-1
+37
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a2wai
Ну в принципе да, Гасилин нигде больше десятки и не забивал. Только за Шальке-2 в подвалах регионаллиги. Действительно пик карьеры.

Шансов задержаться в Шальке подольше у него не было в любом случае, немцев интересовали только газпромовские деньги, а не игроки системы Зенита.
+39
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S.A.N.
Сми пиарили Гасилина и Шейдаева в своё время, как талантов поколения, а в итоге у одного пик - это 1 сезон за дубль шальке в хрен знает каком дивизионе, а второй помучился пару лет в аутсайдерах и пропал с радаров. И неясно, то ли таланты были дутые, то ли излишнее внимание сгубило ребят. Спартаковский Давыдов и динамовский Панюков из той же оперы.
+25
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кuraakula belov
Документальный сериал о жизни десяти топ-спортсменов России - описание этого сериала на странице Premier. Герой первой серии Алексей Гасилин. Вероятно #1 в списке топ 10🤡🤡
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Ajvengo
Ответ Николай Кошкин
А Булыкин в Голландии пачками клал). Всякое бывало, но Панюков у нас совсем закис, да и в Урале себя не показал.
О карьере Булыкина им только мечтать.
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Каба
Ответ a2wai
Ну в принципе да, Гасилин нигде больше десятки и не забивал. Только за Шальке-2 в подвалах регионаллиги. Действительно пик карьеры. Шансов задержаться в Шальке подольше у него не было в любом случае, немцев интересовали только газпромовские деньги, а не игроки системы Зенита.
Тогда у Шальке был Сане и какой-то Гасилин был просто никем на его фоне. Был год аренды, дальше Зенит-2, т.к. выше уровень он не тянул
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Pucheslav
Ответ Игорь М.
> ... мастера Хунтелаар, Шупо-Мотинг > мастера > Шупо-Мотинг. Воистину мастер😂
А почему бы и нет ? ПСЖ и Бавария у человека в карьере. Прошлый сезон в Баварии хороший был
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Vito74
У него была карьера?
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Ajvengo
Ответ Николай Кошкин
Панюков в пору игры за «Зенит-2» тоже требовал его в основу выставить)
Кстати, у Панюкова в Европе гораздо больше получалось. Топовые лиги, может, и не тянул, но в Латвии и в аяччо забивал.
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Ajvengo
Ответ S.A.N.
Сми пиарили Гасилина и Шейдаева в своё время, как талантов поколения, а в итоге у одного пик - это 1 сезон за дубль шальке в хрен знает каком дивизионе, а второй помучился пару лет в аутсайдерах и пропал с радаров. И неясно, то ли таланты были дутые, то ли излишнее внимание сгубило ребят. Спартаковский Давыдов и динамовский Панюков из той же оперы.
Точно, они же победители чм среди 17летних вроде. Многих агенты пристраивали хоть куда в Европу: Ходжаниязова в Орхус, Митрюшкина много куда, Макарова-опорника в Белорусию и Грецию, Шейдаева в Словению, он там даже чемп выинрывал, Головина в Монако, Гасилина в Шальке 2 , Кипиани в Грецию. Сраслось только у Головина с Монако.
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alexey102rus
Если игра во второй команде это его пик, то о чем вообще можно говорить?
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Tespik
Ответ alexis2020
Эх, Шальке. Сильная команда была с Хунтеларом, Раулем и Нойером, потом с Тедеско занимали второе место в Бундеслиге. А теперь даже не середняк в немецком футболе
Теперь топ во второй Бундеслиге!
+3
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Ajvengo
В статье деликатно опустили, где именно играла команда Шальке2. Это одна из рениональных лиг, по статусу 5я... не аналог даже 2й БЛ и даже не 3я. У шальке 2 общее с шальке только названия.
Регионаллига Запад по статусу 4-я. Уровень находится чуть ниже третьей лиги и выше всех остальных
+2
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Николай Кошкин
Ответ Ajvengo
Кстати, у Панюкова в Европе гораздо больше получалось. Топовые лиги, может, и не тянул, но в Латвии и в аяччо забивал.
А Булыкин в Голландии пачками клал).
Всякое бывало, но Панюков у нас совсем закис, да и в Урале себя не показал.
+2
0
+2
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dedmaker
Ответ Marina_Greta
Надо было работать упорно, просто так не избавляются, когда игрок выкладывается, старается, учиться всему, то и развитие его будет соответственно , хорошее..
Есть множество игроков, кто работал упорнее, например, Азара, но такого уровня не показывал. Есть потолок выше короткого не прыгнуть.
И если вы не были свидетелем ситуации, как можно писать : «надо было»?
Вам бы работать упорнее над развитием глубины мышления, то и коменты будете писать, соотвественно, лучше…
+2
0
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Ajvengo
В статье деликатно опустили, где именно играла команда Шальке2. Это одна из рениональных лиг, по статусу 5я... не аналог даже 2й БЛ и даже не 3я. У шальке 2 общее с шальке только названия.
+2
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noti22
Ярослав Михайлов сделал голевой пас в дебютной игре за Шальке во второй Бундеслиге. Жаль, не закрепился в итоге. Гасилин же играл за дубль в немецком подвале, так себе повод для гордости
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А по итогу что?
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Ajvengo
Проничев Максимилиан еще был, его лет в 16 экстренно заиграли за сборную и даже за Зенит в надежде, что раз в Германии футболу учился, значит, считай Клозе. Он еще не сразу согласился за молодежку играть, виды были на бундестим.
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vladimirych
Дутая фигура Гасилин, даже более раздутая чем Будянский
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Матвей Суицидин
да многи думали также, стремительный слив Гасилина от одного из талантливейших напов России в никуда удивил, конечно. Думаю, дело не только в травмах.
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rembrandao
Ответ S.A.N.
Сми пиарили Гасилина и Шейдаева в своё время, как талантов поколения, а в итоге у одного пик - это 1 сезон за дубль шальке в хрен знает каком дивизионе, а второй помучился пару лет в аутсайдерах и пропал с радаров. И неясно, то ли таланты были дутые, то ли излишнее внимание сгубило ребят. Спартаковский Давыдов и динамовский Панюков из той же оперы.
Ну Панюков через Литву все-таки пробил себе неплохую карьеру (в этом он похож на Комличенко): в Аяччо поиграл, потом в Урале был основным пару сезонов. А вот тот же Гасилин на уровне РФПЛ вообще ничего не показал. Один гол в 20 играх.
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encaro_one
Это в третьем или четвертом дивизионе Германии играл и пик карьеры? )
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Pucheslav
Ответ savik-A.M.
что за Юавовия?)
Бавария. опечатка
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