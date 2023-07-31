Гасилин об игре за «Шальке»: «Пик в карьере. Думал, что могу стать одним из лучших игроков поколения в России»
Алексей Гасилин рассказал о выступлениях за «Шальке-2» в сериале «Один на один».
«Мне очень нравился мой сезон в Германии, когда я играл во второй команде [«Шальке»], тренировался с основой. Там на моей позиции были такие мастера как Хунтелар, Шупо-Мотинг, которые играли и в «Реале», и в «Баварии».
Мне было 20 лет, я тренировался с основой, забивал в топовой стране. Я был лучшим во второй команде и по праву вызывался в основную, даже удалось попасть в заявку на Лигу Европы, Бундеслигу.
Я играл и в Премьер-лиге, и в ФНЛ, завоевывал медали российских лиг. Но если выделять пик – тот сезон в «Шальке». На тот момент думал, что могу стать одним из лучших игроков своего поколения в стране», – сказал воспитанник «Зенита».
Гасилин провел за «Шальке-2» 33 матча в сезоне-2015/16, забил 14 мячей и сделал 1 ассист.
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Шансов задержаться в Шальке подольше у него не было в любом случае, немцев интересовали только газпромовские деньги, а не игроки системы Зенита.
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