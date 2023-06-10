Дьяков об уходе из GOATS: «Пять игр – ноль поражений. Без меня одна игра – одно поражение»

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Виталий Дьяков высказался о своем уходе из GOATS.

«Отношения с предыдущим клубом никак не завершились. Разошлись и все. Команда вышла при мне на пять игр  – ноль поражений. Без меня одна игра – одно поражение.

Не скажу, что я король футбола, а все плохие, но GOATS в этом сезоне в группе были в порядке. Как будет дальше  – не знаю. Желаю им удачи», – сказал Дьяков.

Дьяков сыграет за ФК «Деньги» на BetBoom МКС-2023.

Дьяков, Логашов, Акоп, Тигиев и Маврин – игроки ФК «Деньги»

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1 комментарий

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Dinamik1
Дьяков и Месси на одном уровне.Болелы Динамо хорошо помнят как он пожарил.
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