Дьяков об уходе из GOATS: «Пять игр – ноль поражений. Без меня одна игра – одно поражение»

Виталий Дьяков высказался о своем уходе из GOATS.

«Отношения с предыдущим клубом никак не завершились. Разошлись и все. Команда вышла при мне на пять игр – ноль поражений. Без меня одна игра – одно поражение.

Не скажу, что я король футбола, а все плохие, но GOATS в этом сезоне в группе были в порядке. Как будет дальше – не знаю. Желаю им удачи», – сказал Дьяков.

Дьяков сыграет за ФК «Деньги» на BetBoom МКС-2023.

Дьяков, Логашов, Акоп, Тигиев и Маврин – игроки ФК «Деньги»