Дьяков об уходе из GOATS: «Пять игр – ноль поражений. Без меня одна игра – одно поражение»
Виталий Дьяков высказался о своем уходе из GOATS.
«Отношения с предыдущим клубом никак не завершились. Разошлись и все. Команда вышла при мне на пять игр – ноль поражений. Без меня одна игра – одно поражение.
Не скажу, что я король футбола, а все плохие, но GOATS в этом сезоне в группе были в порядке. Как будет дальше – не знаю. Желаю им удачи», – сказал Дьяков.
Дьяков сыграет за ФК «Деньги» на BetBoom МКС-2023.
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