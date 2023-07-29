«Видимо, парни не заслужили слов благодарности или объяснений решений от царя». Кир Воробьев об уходе Вашакидзе из «Эгриси»

Теги Василий Уткин Эгриси брань ФК Деньги Александр Ярош Денис Вашакидзе Кирилл Воробьев «Чепа» Павел Чепурин МФК Сахалинец Медиафутбол

Кир Воробьев высказался об уходе Дениса Вашакидзе из «Эгриси» в ФК «Деньги».

«Ни словечка не написал и выпилился из чата. Пацанам ничего не сказал, не попрощался. Видимо, парни ##### относились к человеку, не заслужили слов благодарности или объяснений решения от царя.

«После слов Уткина что вы ждали?» – написал человек в комменты. Например, вот такого: Вашака никто не хейтил, все с ним классно общались. С Ярошем у некоторых были довольно сложные отношения. Плюс Саню Вася довольно категорично и жестко выгнал в тот день с тренировки.

Это не помешало Ярошу зайти в чат, попрощаться, извиниться перед Чепой и только потом покинуть чат. При всех недостатках Яроша и всех конфликтах в команде он в данной ситуации поступил намного человечнее и корпоративнее.

Ты можешь быть как угодно обижен на одного человека, но в чате, помимо Васи, есть еще 64 мембера, с которыми ты делил заявку, раздевалку, поле и много чего еще», – написал хавбек «Эгриси».

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