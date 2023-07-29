«Видимо, парни не заслужили слов благодарности или объяснений решений от царя». Кир Воробьев об уходе Вашакидзе из «Эгриси»

Кир Воробьев высказался об уходе Дениса Вашакидзе из «Эгриси» в ФК «Деньги».

«Ни словечка не написал и выпилился из чата. Пацанам ничего не сказал, не попрощался. Видимо, парни ##### относились к человеку, не заслужили слов благодарности или объяснений решения от царя.

«После слов Уткина что вы ждали?» – написал человек в комменты. Например, вот такого: Вашака никто не хейтил, все с ним классно общались. С Ярошем у некоторых были довольно сложные отношения. Плюс Саню Вася довольно категорично и жестко выгнал в тот день с тренировки.

Это не помешало Ярошу зайти в чат, попрощаться, извиниться перед Чепой и только потом покинуть чат. При всех недостатках Яроша и всех конфликтах в команде он в данной ситуации поступил намного человечнее и корпоративнее.

Ты можешь быть как угодно обижен на одного человека, но в чате, помимо Васи, есть еще 64 мембера, с которыми ты делил заявку, раздевалку, поле и много чего еще», – написал хавбек «Эгриси».