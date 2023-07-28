Спиряков о поставках из Пакистана для Spire: «Я писал на фабрику, и через несколько дней мне ответили: на работу никто не вышел – все на протестах»

Евгений Спиряков рассказал о трудностях работы с пакистанскими фабриками.

Вратарские перчатки Spire – спортивного бренда, созданного футболистом и блогером Евгением Спиряковым в 2019 году – производятся в Пакистане.

«Когда твой исполнитель находится за 3,5 тысячи километров, то избежать проблем просто невозможно. И я регулярно с ними сталкиваюсь.

Еще при поиске фабрики можно нарваться на посредников. Это что-то вроде наших риэлторов – они сводят тебя с фабрикой, но накручивают цену. Все, что сверху, забирают себе. Чтобы получить фабричную цену, нужно работать напрямую. Так банально дешевле. Если, конечно, не попадешь в еще одну ловушку – таможенные корректировки.

Ребята на таможне могут решить, что цена вашей с фабрикой сделки занижена. Тогда они пересчитают цену по своему усмотрению, сделают более высокой. И будь добр – заплати. И они никак это не объясняют – они просто берут и делают. Ты либо платишь, либо они утилизируют твой груз. Увы, и я сталкивался с таким – пришлось заплатить.

В наше время работать сложно – каждый день может случиться какая-нибудь фигня. С недавних пор иностранные переводы можно делать только от 50 тысяч евро. Если заказ на 48, добивай еще на две. А если ты по чуть-чуть заказываешь на трех фабриках, то вообще непонятно как быть.

На эту весну я планировал полет в Пакистан, хотел увидеть производство своими глазами. Но незадолго до поездки там прошли выборы, начались массовые протесты. Даже работа над нашей партией остановилась. Я писал на фабрику, и через несколько дней мне ответили: на работу никто не вышел – все на протестах.

Я смотрел даты своей поездки в пакистанский город Сиалкот: там почти 600 тысяч жителей, но всего два отеля. Охренеть! Если я в свой родной Дзержинск приеду, там больше отелей будет. Хотя население в три раза меньше и туристов нет.

Беспорядки затихли, поэтому я уже планирую поездку в Пакистан, откуда обязательно сниму видео. Сейчас общаюсь с посольством, чтобы они помогли мне в сопровождении», – рассказал тренер вратарей «Амкала».

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