Спиряков о работе Spire с пакистанской фабрикой: «Слово tomorrow для них не значит ничего»

Теги бизнес Амкал Евгений Спиряков Медиафутбол

Евгений Спиряков рассказал об особенностях работы с пакистанскими фабриками.

Вратарские перчатки Spire – спортивного бренда, созданного футболистом и блогером Евгением Спиряковым в 2019 году – производятся в Пакистане.

«С пакистанцами очень сложно вести диалог. Да, наш партнер говорит на английском, но мы часто друг друга не понимаем. Ты ему объясняешь, расписываешь, он тебе присылает фотографию дизайна, а там все не так. И постоянно этот ломаный диалог.

Еще в Пакистане очень дешевая рабочая сила. Рабочим на фабрике платят около 150 долларов в месяц. Помню, как попросил прислать мне фото чего-то, а представитель фабрики ответил, что сегодня он не на производстве. Уточняю: «У тебя на фабрике никто не может сфоткать?» Он прислал мне фотку, которую сделал его рабочий. И я понял – да, не может, потому что у этого человека телефон с камерой 1.3 мегапикселя, которая была актуальна, когда мне было 14.

И самая-самая бесячая особенность пакистанцев – слово tomorrow для них не значит ничего. Tomorrow – это как у испанцев mañana. Дословно переводится как «завтра», но по факту это когда угодно. Может послезавтра, а может и через недельку. Сейчас я общаюсь с пятью фабриками, и у всех tomorrow», – рассказал тренер вратарей «Амкала».

Вы просили объяснить, почему вратарские перчатки нельзя шить в России. Рассказывает основатель бренда, в котором играет Акинфеев

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7 комментариев

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Александр Алексеев
Чувак «отлично» размышляет. делаем на фабрике, где дешевая рабочая сила, но и фоточку пусть с айфона сделает. «А чего? Им не с чего сделать. Вот так дела»
Брат, фоточки сделают там, где будешь по своему желанию платить выше рынка
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shishovv
Нашли кого пиарить конечно 🤦‍♀️
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6tspey7tb5
Спортс реально туго с новостями. Вы же выложили полную статью, за чем ещё делить ее
+3
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SmokingShadow
Погодите, получается, Акинфеев это спайр-мэн?И цвета те же...
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Spaten
Нойер , Навас и Буффон - всех оденет Спиридон!
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kokomelon
Ответ 6tspey7tb5
Спортс реально туго с новостями. Вы же выложили полную статью, за чем ещё делить ее
Поскорее бы уже лето кончилось, или 100 новостей про Мбаппе и Малкома, или статья разделенная на 100 частей
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