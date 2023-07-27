Спиряков о работе Spire с пакистанской фабрикой: «Слово tomorrow для них не значит ничего»

Евгений Спиряков рассказал об особенностях работы с пакистанскими фабриками.

Вратарские перчатки Spire – спортивного бренда, созданного футболистом и блогером Евгением Спиряковым в 2019 году – производятся в Пакистане.

«С пакистанцами очень сложно вести диалог. Да, наш партнер говорит на английском, но мы часто друг друга не понимаем. Ты ему объясняешь, расписываешь, он тебе присылает фотографию дизайна, а там все не так. И постоянно этот ломаный диалог.

Еще в Пакистане очень дешевая рабочая сила. Рабочим на фабрике платят около 150 долларов в месяц. Помню, как попросил прислать мне фото чего-то, а представитель фабрики ответил, что сегодня он не на производстве. Уточняю: «У тебя на фабрике никто не может сфоткать?» Он прислал мне фотку, которую сделал его рабочий. И я понял – да, не может, потому что у этого человека телефон с камерой 1.3 мегапикселя, которая была актуальна, когда мне было 14.

И самая-самая бесячая особенность пакистанцев – слово tomorrow для них не значит ничего. Tomorrow – это как у испанцев mañana. Дословно переводится как «завтра», но по факту это когда угодно. Может послезавтра, а может и через недельку. Сейчас я общаюсь с пятью фабриками, и у всех tomorrow», – рассказал тренер вратарей «Амкала».

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