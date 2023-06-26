Василий Уткин: «Луи Бетон хантит игроков «Эгриси». Захотел Сменчугова. Мне торговаться не с руки, у меня завода нету»

«Титан» интересуется Вадимом Сменчуговым из «Эгриси».

«Луи Бетон, который называет себя Александр Титанович, вовсю хантит игроков « ». Посмотрели видос МФЛ с челленджем 1 в 1 и захотели Вадика Сменчугова.

По этому поводу сообщу простую вещь. Мне торговаться с Луи Бетоном не с руки. У меня завода нету. Вадос сам решит, как быть, и мы останемся друзьями.

Надеюсь, он выберет « », но он свободный человек. И мой друг, и им останется. Играйте в футбол», – сообщил .