Василий Уткин: «Луи Бетон хантит игроков «Эгриси». Захотел Сменчугова. Мне торговаться не с руки, у меня завода нету»
«Титан» интересуется Вадимом Сменчуговым из «Эгриси».
«Луи Бетон, который называет себя Александр Титанович, вовсю хантит игроков «Эгриси». Посмотрели видос МФЛ с челленджем 1 в 1 и захотели Вадика Сменчугова.
По этому поводу сообщу простую вещь. Мне торговаться с Луи Бетоном не с руки. У меня завода нету. Вадос сам решит, как быть, и мы останемся друзьями.
Надеюсь, он выберет «Эгриси», но он свободный человек. И мой друг, и им останется. Играйте в футбол», – сообщил Василий Уткин.
1 комментарий