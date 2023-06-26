«Эгриси» – это больше чем команда, нечто большее! Уткин узнал вторым после жены, разумеется». Сменчугов о предложении от «Титана»

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Вадим Сменчугов рассказал о предложении от «Титана».

«Да, поступало предложение. Мне написал спортивный директор «Титана». Ну, рассмотреть, рассмотрю их предложение. Это своего рода проявление уважения, ну и почему бы нет.

Интересен ли переход в другую медиакоманду? «Эгриси» – это больше чем команда, нечто большее! Мне интересно попробовать что-то новое. Возможно, каких-то эмоций, а возможно, и игровых навыков.

Разговаривал с Уткиным? Да, естественно, я не мог не сообщить ему об этом. Он узнал вторым после жены, разумеется. Он мне четко высказал свою позицию и собственно дал понять, как он к этому относится.

Решений никаких я не принимал! Конечно, я буду хорошо обдумывать все, ведь самое главное это человеческое отношение и атмосфера! В общем, буду думать, а дальше время покажет!» – сообщил полузащитник «Эгриси».

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