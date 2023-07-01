Василий Уткин: «Амкал» будет в Кубке России в любом случае. Иначе в истории просто нет смысла»

Василий Уткин считает, что «Амкал» в любом случае попадет в Фонбет Кубок России.

В эти минуты команда Германа Эль Класико играет с «Бей Беги» в матче за 3-е место (0:0, перерыв).

МФЛ ранее объявила, что победитель этой игры получит право сыграть в Кубке России наряду с финалистами турнира – 2Drots и « ».

«Не думаю, что игра «Амкал» – « » – за место в Кубке России.

« » там будет в любом случае. Иначе в истории просто нет смысла.

Борьба за третью путевку в Кубок от МФЛ. Но этим возможности не исчерпываются», – написал руководитель « ».