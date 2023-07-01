Василий Уткин: «Амкал» будет в Кубке России в любом случае. Иначе в истории просто нет смысла»
Василий Уткин считает, что «Амкал» в любом случае попадет в Фонбет Кубок России.
В эти минуты команда Германа Эль Класико играет с «Бей Беги» в матче за 3-е место Winline Медиалиги (0:0, перерыв).
МФЛ ранее объявила, что победитель этой игры получит право сыграть в Кубке России наряду с финалистами турнира – 2Drots и «Родиной Медиа».
«Не думаю, что игра «Амкал» – «Бей Беги» – за место в Кубке России.
«Амкал» там будет в любом случае. Иначе в истории просто нет смысла.
Борьба за третью путевку в Кубок от МФЛ. Но этим возможности не исчерпываются», – написал руководитель «Эгриси».
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