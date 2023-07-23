«Морально были не готовы. Думали будем постепенно втягиваться, но нагрузка пошла с первого дня». Гудай о сборах

Гудай рассказал о сборах 2Drots.

– Где и как проходят сборы?

– Сборы на местности. Живем в Москве, не далеко от Рублево, туда ехать минут 20 на автобусе, и там проходит весь тренировочный процесс на натуральном поле.

Все отлично. Тяжело, но так и должно быть. Долго отмечали победу на МКС. 5 выходных дней сказываются. Сейчас надо потерпеть, потом будет легче.

– Степ рассказывал о больших нагрузка от Осколкова. Что он приготовил для команды?

– Николаич сразу дал хорошую беговую работу. Морально не были готовы. Думали будем постепенно втягиваться, но нагрузка пошла с первого дня. Ничего нового, в январе когда выходили с отпуска, было все тоже самое.

– Отличаются сборы 2Drots от команды КФК и профессиональной команды?

– У нас в целом хороший тренировочный процесс, который ни чем не отличается от профессиональных команд. На КФК в Зеленограде тоже хорошая беговая работа выполняется, за другие команды сложно говорить.

– В прошлом году на летних сборах были проблемы с питанием. Как ситуация с едой на этом сборе?

– Вчера пришел первый на ужин, записал кружок пацанам в группу, что ужин бомба: бефстроганов, куриная грудка, рыба, салаты, много гарниров. Сам удивился, но питание на высшем уровне. Это очень радует.

– 10 дней сборов без семьи – это самое сложное на сборах?

– Сложно жене с двумя детьми одной. Более того они болеют ветрянкой и старшая не ходит в сад, а я ни чем помочь не могу, Надеюсь бабушка и дедушка подстрахуют, – рассказал защитник 2Drots.

2 августа 2Drots стартует в первом раунде Фонбет Кубка России в матче против «Сахалина», начало в 19:30. Игра пройдет в Москве на стадионе «Москвич».