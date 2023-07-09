Гудай об ошибках в финале МФЛ: «Одну ночь кошмары снились. Забыл об этом, не загонялся и готовился к МКС»

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Гудай высказался после победы 2Drots над «Броуками» в полуфинале BetBoom МКС-2023.

«Сейчас все нормально. Одну ночь кошмары снились и все. Забыл об этом, не загонялся, в тильт не уходил. Просто готовился к этой игре.

Проблемы в обороне? Играем новыми связками, которые наигрываем на тренировках. Все знаем, что делать. Один выпадает, второй прикроет. Плюс-минус все равноценно. Каких-то проблем не ощущали.

Выглядели лучше во 2-м тайме? Не знаю, с чем это связано. Просто мы хотели забить, атаковали, у нас мяч хорошо держался.

В середине поля у нас хороший футболисты, которые могут придержать мяч – Комис, Бирюк, Бала, Манна вышел. Просто стали низом больше играть, так и появлялись моменты», – сказал защитник 2Drots в беседе с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.

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