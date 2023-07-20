Николай Осипов: «Продал бы Медиалигу за 200 миллионов? Думаю, нет. Это история, которую за деньги не купишь»

Николай Осипов рассказал о важности Winline Медиалиги.

Дмитрий Егоров: «Но сейчас ты миллионов с МФЛ не имеешь?»

Осипов: «Да какой там. Дим, я приезжаю на работу на каршеринге, периодически езжу на метро. Мечта – купить машину. Я вообще не зарабатываю космических денег».

Егоров: «Если бы тебе предложили продать за 200 миллионов – ты бы продал?»

: «Думаю, что нет. Если ты тратишь 2 года своей жизни чтобы делать продукт на десятилетие. То потом ты сидишь с деньгами и не понимаешь, что будешь делать завтра. Это история, которую за деньги не купишь».

21 643 зрителя на финале в «Лужниках», рекордные 232 тысячи в онлайне. Важные цифры Медиалиги