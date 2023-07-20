Николай Осипов: «Продал бы Медиалигу за 200 миллионов? Думаю, нет. Это история, которую за деньги не купишь»

Теги Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов рассказал о важности Winline Медиалиги.

Дмитрий Егоров: «Но сейчас ты миллионов с МФЛ не имеешь?»

Осипов: «Да какой там. Дим, я приезжаю на работу на каршеринге, периодически езжу на метро. Мечта – купить машину. Я вообще не зарабатываю космических денег».

Егоров: «Если бы тебе предложили продать Медиалигу за 200 миллионов – ты бы продал?»

Осипов: «Думаю, что нет. Если ты тратишь 2 года своей жизни чтобы делать продукт на десятилетие. То потом ты сидишь с деньгами и не понимаешь, что будешь делать завтра. Это история, которую за деньги не купишь».

21 643 зрителя на финале в «Лужниках», рекордные 232 тысячи в онлайне. Важные цифры Медиалиги

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilovethisgame77
Ну ну))) Во-первых, никто не купит лигу задротов с кличками, во-вторых, лютый звездобол осип сразу бы же побежал продавать! Кстати, не подскажите, как заблокировать в новостях именно этот раздел?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий