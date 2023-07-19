«Развели коррупцию, понимаешь, а теперь им Исинбаева вдруг виновата». Егоров об олимпийской чемпионке

Дмитрий Егоров высказался о Елене Исинбаевой.

«Елена Исинбаева заявила тут, что ее служба в армии была номинальной, а так она живет в Испании и вообще хочет в МОК работать.

И началось. Как так? Почему русский офицер живет в Тенерифе? Она же получала бюджетные деньги, а теперь что такое говорит?

Во-первых, про «говорит». Исинбаева вообще инопланетянка и всегда могла выдать отборное откровение. Например, сказать журналистам, среди которых мужики, что не очень хорошо выступила на соревнованиях из-за месячных.

Ну и во-вторых. Дорогие друзья. Исинбаева и до 2022, и до 2014 жила то в Испании, то в Монако, где и кайфовала от солнышка и сильно не парилась о статусе.

И да, в то время она точно также приезжала в Россию и надевала военную форму, чтобы фиктивно покрасоваться на мероприятиях Минобороны.

И заработала много за это. И те, кто ей платил, тоже зарабатывали много на ней. На все сейчас на свободе, как кажется.

Развели коррупцию, понимаешь, а теперь им Исинбаева вдруг виновата. Господа депутаты, наказываете себя», – написал президент «БроукБойз».