«Газпром Арена» или «Фишт» могут принять финал Медиалиги. Также матчи пройдут в Волгограде

Николай Осипов рассказал о планах на стадионы в четвертом сезоне Winline Медиалиги.

«В этом сезоне точно Волгоград. Железно. Казань и Нижний – с большой долей вероятности. Офигенные стадионы, офигенные люди там работают. Я хочу Калининград.

Краснодар? Логистика. Ты будешь тратить день дороги, день восстановления, матч, еще день обратно. В недельном цикле тяжело. Без тренировок, без внутреннего контента лиги. [Сейчас в переговорах] c Волгоградом, Калининградом, Питером, Минском, Нижним, Казанью. Москва, понятное дело.

«Лужники» я хочу оставить на лето, чтобы там игрались все нечетные сезоны. Москва, много народа, погода. Октябрь требует чуть более южных регионов. Чем плох, например, «Фишт»? Сочи, Адлер, Абхазию можешь вовлечь. Какие-нибудь другие южные стадионы с удовольствием примут.

Леша Гасилин, кстати, помогал знакомиться с руководством «Фишта». Хотя мы с руководством «Сочи» через имеем коннект, Леха позвонил: «Фишт» с радостью, если вы думаете». Я ответил: «Блин, вы читаете мысли».

Мне финал на «Фиште» кажется очень символичным. Олимпийский стадион, как и «Лужники». Стадион с историей, хоть и уступает «Лужникам». Чем Питер не вариант на осень? Когда погода вообще никак не повлияет, если сыграть под крышей «Газпром Арены», – рассказал президент Медиалиги.