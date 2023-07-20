«Газпром Арена» или «Фишт» могут принять финал Медиалиги. Также матчи пройдут в Волгограде
Николай Осипов рассказал о планах на стадионы в четвертом сезоне Winline Медиалиги.
«В этом сезоне точно Волгоград. Железно. Казань и Нижний – с большой долей вероятности. Офигенные стадионы, офигенные люди там работают. Я хочу Калининград.
Краснодар? Логистика. Ты будешь тратить день дороги, день восстановления, матч, еще день обратно. В недельном цикле тяжело. Без тренировок, без внутреннего контента лиги. [Сейчас в переговорах] c Волгоградом, Калининградом, Питером, Минском, Нижним, Казанью. Москва, понятное дело.
«Лужники» я хочу оставить на лето, чтобы там игрались все нечетные сезоны. Москва, много народа, погода. Октябрь требует чуть более южных регионов. Чем плох, например, «Фишт»? Сочи, Адлер, Абхазию можешь вовлечь. Какие-нибудь другие южные стадионы с удовольствием примут.
Леша Гасилин, кстати, помогал знакомиться с руководством «Фишта». Хотя мы с руководством «Сочи» через Winline имеем коннект, Леха позвонил: «Фишт» с радостью, если вы думаете». Я ответил: «Блин, вы читаете мысли».
Мне финал на «Фиште» кажется очень символичным. Олимпийский стадион, как и «Лужники». Стадион с историей, хоть и уступает «Лужникам». Чем Питер не вариант на осень? Когда погода вообще никак не повлияет, если сыграть под крышей «Газпром Арены», – рассказал президент Медиалиги.
Кто там играет, неудачники, которые не смогли пробиться даже в третью лигу ( ФНЛ-2)?
То есть это уровень любительского футбола!
Давайте проведём финал Кубка ФНЛ 2 в Лужниках!
Просто не понимаю раскрутку этой лиги, а когда пытался смотреть их матчи, то просто выбешивало! Это же УЖОС!!!
Нравится, что можно выбегать на поле после забитого гола и устраивать беспорядки на поле?
Простите, но это напоминает английский футбол в стадии зарождения. Неужели новое поколение настолько отупело?(((