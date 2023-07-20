Николай Осипов: «Если «Амкал» или 2D захотят больше денег за участие, чем у меня есть, то я отвечу, что мне нечего им дать»

Николай Осипов высказался об участии «Амкала» и 2Drots в Winline Медиалиге.

– Можешь ли ты представить лигу без « » или 2Drots? Или ты сейчас понимаешь, что лига выше, чем какой-либо клуб?

– На него не сложно ответить. Здесь вопрос принятия каких-либо процессов в жизни. Могу ли я представить без них лигу? Могу. Хочу? Конечно, нет. Тут вопрос, насколько жизнеспособна лига без них.

Если мне завтра «Амкал», 2Drots или другие команды лиги придут и скажут, что хотят деньги за участие, и это должно быть больше, чем у меня есть на организацию сезона, то я скажу, что мне нечего вам дать.

У меня нет столько, потому что я хочу, чтобы вы играли в разных местах, у вас были 3D облеты голов, классные показы, чтобы я мог позволить вам сделать всем форму бесплатно, но она была одинаково красивая. Когда в полуфинале играют команда, а они обе в сером – это #####. Так быть не должно.

Я лучше пойду в улучшение качества жизни или среднего качества команд лиги, чем отдам все, лишь бы у меня был кто-то один. Нет, так это не должно работать. Представить могу, но не хочу.

Готов ли я делать так, чтобы всем было комфортно? Я этим два года уже и занимаюсь», – рассказал президент .