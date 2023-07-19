Дзюба, Слуцкий, Плющенко и Джарахов поучаствуют в турнире по медиагольфу

Теги Артем Дзюба Леонид Слуцкий Евгений Плющенко Элджей Obladaet Эльдар Джарахов Медиафутбол

В Москве пройдет первый в России турнир по медиагольфу.

Лига Ставок Media Golf состоится 26 июля на берегу яхт-клуба Пестово. 

Мероприятие даст старт одному из самых популярных соревнований – Открытому чемпионату Московской области по гольфу, который пройдет 27-28 июля. Команды гольфистов примут участие в традиционных состязаниях на 18 лунках чемпионата. За звание лучшей будут бороться девять команд из четырех человек.

Турнир пройдет по стандарту Pro-АM: это значит, что на поле выйдут команды, каждая из которых будет состоять из, как минимум, одного медийного игрока, а также профессиональных гольфистов и игроков-любителей. Призовой фонд – 1 млн рублей.

Среди звездных игроков: Элджей, Леонид Слуцкий, OBLADAET, Артем Дзюба, Эльдар Джарахов, Евгений Плющенко и другие.

После официальной игры гостей и участников турнира ждет развлекательная программа. Так, все посетители смогут поучаствовать в «ночном гольфе». Также на протяжении всего дня гости также смогут проверить свои силы в игре в гольф-дартс – увлекательном состязании на меткость. 

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7 комментариев

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the80dream
Четыре всадника аппокалипсиса.
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deadjoker
Луше бы поработали на медиазаводе. Хоть польза была бы от них.
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T622222
Артем знает как в лузу загонять
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Spaten
В ночной гольф с перевесом пробьются-
Артем Дзюба и Леонид Слуцкий!
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Игорь Пичугин
Напишите чем они на следующий день займутся, нам это интересно.
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prus_3
Сделайте уже отдельный сайт mediasports.ru Надоели уже эти недоспорты.
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.ru
Артем Дзюба и Леонид Слуцкий... два гольфа пара
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