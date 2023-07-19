Дзюба, Слуцкий, Плющенко и Джарахов поучаствуют в турнире по медиагольфу

В Москве пройдет первый в России турнир по медиагольфу.

Лига Ставок Media Golf состоится 26 июля на берегу яхт-клуба Пестово.

Мероприятие даст старт одному из самых популярных соревнований – Открытому чемпионату Московской области по гольфу, который пройдет 27-28 июля. Команды гольфистов примут участие в традиционных состязаниях на 18 лунках чемпионата. За звание лучшей будут бороться девять команд из четырех человек.

Турнир пройдет по стандарту Pro-АM: это значит, что на поле выйдут команды, каждая из которых будет состоять из, как минимум, одного медийного игрока, а также профессиональных гольфистов и игроков-любителей. Призовой фонд – 1 млн рублей.

Среди звездных игроков: Элджей, , , , Эльдар Джарахов, и другие.

После официальной игры гостей и участников турнира ждет развлекательная программа. Так, все посетители смогут поучаствовать в «ночном гольфе». Также на протяжении всего дня гости также смогут проверить свои силы в игре в гольф-дартс – увлекательном состязании на меткость.