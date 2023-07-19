«Есть ощущение, что мы снова вышли на новый уровень». Герман Эль Класико подвел итоги МКС 2023

Герман Эль Класико считает, что с новыми партнерами BetBoom МКС вышел на новый уровень.

– Прошел 4-й МКС. Какие эмоции испытываешь сейчас?

– Есть ощущение, что мы снова вышли на новый уровень. Очень рад, что получилось мощно. Очень рад, что финал турнира получился суперкрасночный. Финал нижней сетки тоже фантастически жестким был. Сейчас нужно выдохнуть, отдохнуть и анализировать.

– Сезон прошел при партнерстве BetBoom и «Динамо». Какие это дало новые возможности?

– Это 100% открыло новые возможности: организация, федеральное телевиденье, узнаваемость среди людей не связанных с медиафутболом. Есть ощущение, что шаг вперед точно сделали.

– В следующем году МКС пройдет в это же время?

– Ну, плюс-минус. Будем даты подбивать, но должно быть да.

– Winline Медиалиги проводит два сезона за год. МКС раз в год. Не думал чаще проводить турнир?

– Не, два сезона за год – нет (смеется).

– Может быть зимой какой-нибудь коротенький турнирчик?

– Ну, что-нибудь подумаем, – рассказал президент «Амкала» и организатор МКС в интервью с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.