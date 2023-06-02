Герман – о трансляциях BetBoom МКС: «На телевизоре будет более корректная версия»

На матчах BetBoom МКС 2023 будут разные комментаторы для трансляций на «Матч ТВ» и на ютуб.

Об этом рассказал Герман Эль Класико.

«Будет два потока. Один будет на ютуб, второй – на «Матч ТВ». Будет отдельно комментатор на «Матч ТВ» и отдельно на юутб.

На ютубе будут работать ребята, которые могут меньше следить за разговором, чем этого требует телевизор. На телевизоре будет более корректная версия.

Для тех людей, кто смотрит телевизор непривычно слышать мат. Будет возможность что-то запикать, где-то пустить белый шум. Будем смотреть, как это будет на практике. В теории все прописали. Насколько это получится? Ждем 1-й тур», – рассказал организатор турнира и основатель «Амкала».