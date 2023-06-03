Герман об МКС: «История с «Динамо» на два года. Я остаюсь организатором, а «Динамо» – главным партнером»

Герман рассказал подробности сотрудничества с «Динамо» на BetBoom МКС 2023.

– Кому сейчас принадлежит бренд МКС? И на каких правах участвует «Динамо»?

– История с «Динамо» на два года. Я являюсь организатором, а «Динамо» – главным партнером. Это коллаборация. Бренд МКС мой на 100%, но какие-то важные решения мы, безусловно, вместе будем принимать.

– Билеты на МКС будут платные?

– Я думаю, что да. Это лучше работает, конечно. Мы готовы ультрас команд, если сами команды уверены и готовы им выслать билеты, выделить бесплатные билеты.

Но для обычного зрителя медиафутбола мы понимаем, что разумнее хотя бы какую-то минимальную плату делать, чтобы человек приходил на стадион и не было желания набирать по 100 билетов и перепродавать, – рассказал основатель МКС и президент «Амкал».