Бояринцев о Павлюченко: «Лет до 50 он может спокойно в Медиалиге играть»

Теги Денис Бояринцев Роман Павлюченко Первая лига Сокол Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Денис Бояринцев считает, что Роман Павлюченко может играть в Winline Медиалиге до 50 лет .

«Это достаточно популярно у молодежи. Ребята, которые заканчивают, с удовольствием туда идут. Но мне куда?

Чтобы играть там регулярно, надо держать себя в форме. Роман держит себя в форме, он и во Второй лиге недавно еще играл. Я еще «Родину» тренировал, а он играл против нас.

Он следит за собой, думаю, лет до 50 может спокойно в Медиалиге играть», – рассказал главный тренер саратовского «Сокола».

Роман Павлюченко выступает за медиафутбольную команду Fight Nights.

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2 комментария

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akazanov@icloud.com
В медиалиге может играть любой бывший проф спортсмен. Собственно говоря они там и играют.
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