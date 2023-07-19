Бояринцев о Павлюченко: «Лет до 50 он может спокойно в Медиалиге играть»

Денис Бояринцев считает, что Роман Павлюченко может играть в Winline Медиалиге до 50 лет .

«Это достаточно популярно у молодежи. Ребята, которые заканчивают, с удовольствием туда идут. Но мне куда?

Чтобы играть там регулярно, надо держать себя в форме. Роман держит себя в форме, он и во Второй лиге недавно еще играл. Я еще «Родину» тренировал, а он играл против нас.

Он следит за собой, думаю, лет до 50 может спокойно в играть», – рассказал главный тренер саратовского « ».

выступает за медиафутбольную команду .