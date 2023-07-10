Исполнительный директор 2Drots про Кубок России: «Самое тяжелое в организации – безответственность от ребят»
Карен Арутюнян рассказал о подготовке 2Drots к участию в Кубке России.
– В прошлом году вы дебютировали в Кубке России. Ты жаловался, что много бюрократических проблем. В этом году вам будет проще?
– Слушай, второй раз будем сталкиваться с этим. В прошлый раз нам помогали ребята [из РФС]. Я думаю, будет намного проще.
– Что в прошлом сезоне было самое тяжелое в плане документов?
– Какая-то безответственность от ребят. Иногда они что-то забывают или где-то косячат.
– На каком стадионе будет принимать домашние матчи?
– Пока информации нет.
– А какие пожелания?
– Смотря, что будет позволять бюджет. Что будут нам предоставлять, на то и будем рассчитывать.
– «Амкал» ездил играть домашний матч Кубка России в Питер, потому что так дешевле, чем в Москве. 2Drots рассматривает вариант сыграть кубковый матч в регионах?
– Пока нет никаких вариантов. Может я не слышал просто, рассказал исполнительный директор 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.
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