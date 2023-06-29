Блатов об обиде на Германа: «Больше да, чем нет. Я не заслужил такое отношение»
Виктор Блатов рассказал, осталась ли у него обида на Германа после ухода из «Амкала».
– Держишь ли ты обиду на Германа?
– Больше да, чем нет.
– На что именно? На то, что он не ответил, когда ты хотел вернуться?
– Не, он ответил, но ответил так, что было видно – особого желания в моем возвращении нет. Не буду отрицать, что «Амкал» мне дохренище чего дал, но и я всего себя отдал команде. Поэтому я считаю, что не заслужил такое отношение.
Не будь здесь полиграфа, я бы сказал, что уже отпустил и забыл. Но в голове осадочек остается. Я бы не сказал, что он огромный, но небольшой осадок остался.
– Обидно было, что 22-й номер отдали Карату, когда ты еще был в команде?
– Очень обидно. Не на 10 по 10-бальной шкале, но под 10.
– Ты в тот момент понял, что тебя уже сливают?
– Да, – сказал экс-форвард «Амкала», выступающий сейчас за «Родину Медиа».
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