Блатов об обиде на Германа: «Больше да, чем нет. Я не заслужил такое отношение»

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Виктор Блатов рассказал, осталась ли у него обида на Германа после ухода из «Амкала».

– Держишь ли ты обиду на Германа? 

– Больше да, чем нет.

– На что именно? На то, что он не ответил, когда ты хотел вернуться?

– Не, он ответил, но ответил так, что было видно – особого желания в моем возвращении нет. Не буду отрицать, что «Амкал» мне дохренище чего дал, но и я всего себя отдал команде. Поэтому я считаю, что не заслужил такое отношение. 

Не будь здесь полиграфа, я бы сказал, что уже отпустил и забыл. Но в голове осадочек остается. Я бы не сказал, что он огромный, но небольшой осадок остался. 

– Обидно было, что 22-й номер отдали Карату, когда ты еще был в команде? 

– Очень обидно. Не на 10 по 10-бальной шкале, но под 10. 

– Ты в тот момент понял, что тебя уже сливают? 

– Да, – сказал экс-форвард «Амкала», выступающий сейчас за «Родину Медиа».

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