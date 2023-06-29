Сибскана о словах Блатова: «Да сколько этих обиженных? «Амкал» делает им имя, платит, а они после ухода: меня не любили должным образом»

Сибскана отреагировал на признание Виктора Блатова по поводу обиды на «Амкал».

Бывший нападающий «Амкала», перебравшийся в « »,

«Да сколько там этих обиженных? 😁

Я не буду смотреть [ролик с Блатовым], дабы не разочаровываться, но даже если это для кликбейта, все равно не понимаю таких мувов…

Классика классическая: «Амкал» находит обычного футболиста, делает ему имя (благодаря которому он даже после ухода имеет вес и доход), платит деньги, одевает, кормит, возит на крутые футбольные выезды, дает аудиторию, пушит канал и соцсети, помогает с продвижением.

После ухода: я обиделся, меня не любили должным образом», – написал капитан « ».