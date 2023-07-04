Салим о лучшем игроке МФЛ-3: «Такого игрока, как Кутуз в прошлом сезоне, не было»

Теги Роман Салимов Амкал Winline Медиалига «Кутуз» Сергей Кутузов ЛФК «Титан» Медиафутбол

Роман Салимов считает, что будет очень трудно определить лучшего игрока Winline МФЛ-3.

«Кто лучший игрок сезона? Честно, не могу назвать. Не было такого футболиста, который был ярче всех.

Безусловно, было много футболистов, которые хорошо себя проявили в сезоне. Вот если брать, например, Кутуза из прошлого сезона, который сверкал – такого игрока не было.

Все немного подравнялись. Это будет головная боль для руководства Медиалиги – сложно будет понять, кто в этом сезоне лучший», – сказал хавбек «Амкала» в беседе с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.

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