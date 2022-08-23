Прогноз на Матч ТВ – ФК Bus 5 июля на BetBoom Московский Кубок Селебрити 2023: коэффициенты и ставки

На четвертом по счету Московском Кубке Селебрити во втором раунде плей-офф нижней сетки турнира встретятся команды «Матч ТВ» и ФК Bus. Турнир проходит среди команд Медийной футбольной лиги и организован по правилам Кубка России. В прошлом году во втором по значимости футбольном турнире страны произошли серьезные изменения в регламенте. Команды Российской Премьер-лиги играли на групповом этапе, а затем образовали верхнюю сетку плей-офф. Команды, начиная с ФНЛ и заканчивая той же Медиалигой, играли в нижней сетке. После поражения в верхней сетке команда продолжает борьбу внизу, где любое поражение грозит выбыванием из турнира. «Матч ТВ» уже проиграли в верхней сетке команде 2Drots. В свою очередь, ФК Bus в первом раунде выиграл у «Родины Медиа». Матч соперников состоится 5 июля и будет транслироваться на YouTube-канале.

Уже из самого названия команды понятно, какую компанию она представляет. Комментаторы канала «НТВ-Плюс» давно играли в футбол, причем некоторые профессионально. Первый свой матч они провели в 2017 году, через год вошли в состав Мадиалиги и сыграли с «Амкалом», причем изначально создавали имидж грубой команды, пронося его сквозь разные турниры. Поначалу в составе были одни комментаторы и сотрудники канала, затем постепенно команда стала привлекать звезд. Руководит и тренирует «Матч ТВ» Константин Генич, который в свое время играл за пермский «Амкар». С командой связан самый громкий скандал в истории медиафутбола, резонанс от которого вышел далеко за пределы лиги. На Кубке Селебрити 2020 года за «Матч ТВ» выступал Роман Широков, который в одном из эпизодов не сдержался и ударил рефери матча. Дело чуть не стало уголовным.

Если со скандалами у команды все в порядке, то результаты не пока не очень. Но одного трофея на счету «Матч ТВ» нет. Видимо, в последнее время в руководстве стали понимать, что на хайпе далеко не уедешь. В нынешнем турнире в первой игре телевизионщики уверенно переиграли ФК «Деньги», а дальше встретились с 2Drots и оказали им достойное сопротивление. Матч закончился со счетом 2 : 1 в пользу 2Drots. Впрочем и тут не обошлось без скандала, правда, на этот раз судейского. Главный арбитр матча, по мнению команды «Матч ТВ», неверно назначил пенальти в их ворота, что привело к потасовке. Теперь путь к финалу через нижнюю сетку.

ФК Bus

ФК Bus один из самых молодых клубов Медиалиги, ему нет еще и полугода. Создал его Сослан Гатагов. История создания проста. Ранее Сослан работало в команде «На Спорте», но затем у него вышел конфликт с президентом этой команды Львом Соленовым. Таким образом Гатагов решил создать свой проект, пытался выкупить бренд, но не получилось. Позже к команде в качестве главного тренера присоединился его брат Алан, известный по выступлениям за московские клубы РПЛ. Кроме того, в новый клуб перешли ряд бывших игроков «На Спорте». ФК Bus не должен был играть в нынешнем сезоне Медиалиги, но некоторые команды снялись, и место образовалось. Правда, в своей группе «Автобус» занял последнее место.

Текущий Московский Кубок Селебрити тоже первый для команда братьев Гатаговых. Начало в верхней сетки турнира оказалось неудачным. ФК Bus потерпел поражение от «Амкала». Зато во втором матче уже в нижней сетке команда сумела обыграть не кого-нибудь, а «Родину Медиа». Те, на секундочку, 1 июля смогли выиграть чемпионат Медийной футбольной лиги. Без стычек в матче ФК Bus и «Родины Медиа» тоже не обошлось. Футболисты ФК Bus смогли открыть счет в первом тайме. В середине второго у соперника был удален с поля Дмитрий Тарасов, тем не менее «Родина Медиа» смогла сравнять счет. В серии пенальти удача улыбнулась ФК Bus.

Прогноз и на матч Матч ТВ — ФК Bus

Предстоящий поединок будет абсолютно непредсказуемым, а учитывая горячность футболистов обеих команд, можно быть уверенным, что без стычек на поле не обойдется. На стороне «Матч ТВ» опыт, но именно как команды, которая существует давно. Трофеев у нее нет так же как и у ФК Bus, в составе которого тоже есть футболисты повидавшие виды. На Кубке Селебрити сыграно восемь матчей и в половине из них команды выясняли отношения в послематчевых пенальти. В данном случае все может закончится такой же серией.