Будаков приложил к паху кубок Медиалиги после победы в финале. Так делал Мартинес на ЧМ-2022

Александр Будаков повторил скандальное празднование Эмилиано Мартинеса с трофеем у паха.

Футболист «Астон Виллы» получил приз лучшему голкиперу чемпионата мира в Катаре. Награду, выполненную в виде золотой перчатки, он приложил к паху перпендикулярно телу и потряс ей. Потом Мартинес объяснил жест: «Сделал это, потому что французы освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает».

Голкипер « » повторил жест Мартинеса после победы в . Будаков приложил к паху кубок и сделал фотографию.

«Это я вчера футбольную Медиалигу выиграл. Сейчас дома уже!!!» – написал экс-игрок «Анжи», «Кубани» и «Спартак Нальчик».

38-летний вратарь выиграл турнир в составе «Родины Медиа», победив в финале МФЛ-3 2Drots (3:1).

Фото: телеграм-канал Александра Будакова

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