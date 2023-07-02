Будаков приложил к паху кубок Медиалиги после победы в финале. Так делал Мартинес на ЧМ-2022

Теги Сборная Аргентины по футболу Александр Будаков ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Александр Будаков повторил скандальное празднование Эмилиано Мартинеса с трофеем у паха.

Футболист «Астон Виллы» получил приз лучшему голкиперу чемпионата мира в Катаре. Награду, выполненную в виде золотой перчатки, он приложил к паху перпендикулярно телу и потряс ей. Потом Мартинес объяснил жест: «Сделал это, потому что французы освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает».

Голкипер «Родины Медиа» повторил жест Мартинеса после победы в Winline Медиалиге. Будаков приложил к паху кубок и сделал фотографию.

«Это я вчера футбольную Медиалигу выиграл. Сейчас дома уже!!!» – написал экс-игрок «Анжи», «Кубани» и «Спартак Нальчик». 

38-летний вратарь выиграл турнир в составе «Родины Медиа», победив в финале МФЛ-3 2Drots (3:1).

Фото: телеграм-канал Александра Будакова

«Победы с «Локо» дороги, но эту ждал больше». Финал Winline Медиалиги – супер: с рекордом Тарасова и раздетым Кушанашвили

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8 комментариев

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Сергей Сурков
Надо брать всё хорошее от мирового футбола а они всю грязь тащат в наш футбол
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Spaten
Один вратарь приложил, остальным теперь тоже надо, без этого победа не победа ))
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Жоржиньо Не Вейналдум
Было бы хорошо приложить к паху всю Медиалигу
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IceBear27
Ответ Сергей Сурков
Надо брать всё хорошее от мирового футбола а они всю грязь тащат в наш футбол
Хорошее не наберёт столько лайков и не вызовет восторг у школьников
+3
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иц а мэн
уралойд по лицу видно, какие же они страшные
+1
-1
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TaR
Ему сказали что матч закончился и все давно ушли?
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bogdan21101987@icloud.com
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