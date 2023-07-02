«Ощущение, в Краснодаре был прогрев. Вон он настоящий финал! Да здравствует новый король!» Текила о победе в Медиалиге

Теги Winline Медиалига Родина Медиа «T-Killah» Александр Тарасов Медиафутбол

Текила высказался после победы «Родины Медиа» в Winline Медиалиге.

Во втором сезоне МФЛ «РМ» под руководством Каряки дошла до финала, где уступила 2Drots. Во вчерашнем финале третьего сезона его команда взяла реванш – 3:1.

«Что сказал команде? Я все знал. Это был мой хитрый план. Была дичайшая уверенность, потому что в плей-офф мы просто всех выносили. Именно так выглядит чемпион!

Как переломили? Вовремя собраться, собрать команду, отвлечься, потому что был большой груз. Мы финалисты. Хотелось ярко начать, но настоящий чемпионский дух проявляется именно тогда, когда ты сталкиваешься с проблемами.

Мы спокойно смогли их пережить. Все! Это второй Кубок! Команде меньше года. Баскетбольная команда была создана за неделю до чемпионата. Мы подняли баскетбольный и футбольный Кубки. У нас дабл! Дальше у нас Кубок России! Покажем себя там очень красиво.

Лучший игрок сезона? Бесспорно, это кто-то из «Родины Медиа». Мне не хочется выделять никого. Сегодня победила команда. Сегодня не было индивидуальных личностей. Все просто невероятные красавчики.

То, как мы сплотились, какая сейчас невероятная атмосфера царит в команде. Это и ценно. Для меня каждый игрок, даже тот, кто не выходил, знаю, как они отдавали себя на тренировках. Для меня каждый из них лучший в сезоне.

Такое ощущение, что в Краснодаре был прогрев. Вон он настоящий финал! Да здравствует новый король!» – сказал президент и нападающий «РМ» в беседе с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.

«Победы с «Локо» дороги, но эту ждал больше». Финал Winline Медиалиги – супер: с рекордом Тарасова и раздетым Кушанашвили

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