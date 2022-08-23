Прогноз на матч 2Drots – БроукБойз 8 июля на BetBoom Московский Кубок Селебрити 2023

Обычно в футбольное межсезонье болельщики основное свое внимание уделяют трансферным слухам, обсуждают переход футболистов из одного клуба в другой и оценивают шансы различных команд в предстоящем сезоне. Однако более внимательные любители футбола следят за различными турнирами, пусть они и не привлекают широкое внимание прессы. Один из таких BetBoom Московский кубок селебрити, который проходит уже четвертый год. В нем участвуют полупрофессиональные команды, в состав которых входят известные персоны, журналисты, блогеры, бывшие профессиональные футболисты и любители. С каждым годом организация турнира выходит на новый уровень, на матчах используется система VAR. В этому году в Кубке принимают участие десять команд. Проходит турнир по той же схеме, что и Кубок России, есть верхняя и нижняя сетки. В финале верхней сетки встретятся команды 2Drots и «БроукБойз».

Команды, составленные из популярных медиаперсон, были известны в российском футболе всегда. Можно по этому поводу почитать об истории «Старко». Однако примерно десять лет назад в России начало развиваться направление, получившее название медиафутбол, и его олицетворением можно считать любительскую команду 2Drots. В 2016 году был зарегистрирован YouTube-канал команды, и за эти годы она смогла дважды стать чемпионом Медийной футбольной лиги. Пик популярности пришелся на прошлый год, когда 2Drots были допущены к участию в Кубке России и в первом же круге обыграли команду «Чертаново».

На текущем турнире 2Drots испытали серьезные проблемы уже в матче первого раунда против команды ФК 10, которая была создана участниками проекта Comedy Club. На 35-й минуте матча 2Drots, пропустив мяч, вынуждены были отыгрываться. Сравняли счет в середине второго тайма, и дело дошло до серии пенальти, которая превратилась в маленький блокбастер. Во втором раунде двукратные чемпионы Медийной футбольной лиги встречались с командой «Матч ТВ» во главе с тренером Константином Геничем. В данном случае все завершилось в основное время матча, 2Drots выиграли со счетом 2 : 1, но не без судейского скандала.

Одна из самых молодых медиафутбольных команд была создана в апреле 2022 года блогером Артемом Райзеном Кузьминым и журналистом Дмитрием Егоровым. Ранее они выступали в составе «Амкала», еще одного из самых популярных медиаклубов. Костяк команды состоит из нескольких профессиональных футболистов, выступавших в российской Премьер-лиге, а имидж построен на скандалах, информационных вбросах и прочего хайпа. В прошлом году «БроукБойз» заявились для участия в Кубке Селебрити и смогли дойти до финала, в котором уступили команде Reality, и сейчас стремятся, как минимум, повторить этот результат.

Матч первого раунда против «Родины Медиа» оказался таким же как у 2Drots. Основное время матча закончилось вничью 1 : 1, причем «БроукБойз» вели в счете после первого тайма, но на 88-й минуте нарушили правила на углу своей штрафной площади, и после видеопросмотра арбитр указал на точку. Зато в серии пенальти игроки «БроукБойз» выступили более уверенно и выиграли ее со счетом 4 : 2. Во втором раунде им противостояла одна из наиболее популярных команд — «Амкал». Здесь уже в начале матча на поле начали возникать стычки и потасовки. Однако что касается футбольной составляющей, то в конце первого тайма «Амкал» открыл счет, но во второй половине игры игроки «БроукБойз» отличились трижды и вышли в финал верхней сетки турнира.

Прогноз и на матч 2Drots — БроукБойз

В первых двух раундах обе команды показали свою силу и характер. Можно сказать, что встречаются старожил медиафутбола и новичок. Тем не менее новичок всего за один год продемонстрировал, что с ним должен считаться каждый, команда «БроукБойз» уже зарекомендовала себя кубковой и вполне может во второй раз подряд выйти в финал. В свою очередь, 2Drots не то что не признают авторитетов, они сами авторитет и законодатель мод в медийной лиге. Предстоящий поединок вполне может закончится очередной серией пенальти, поэтому рекомендую поставить на ничью в основное время.