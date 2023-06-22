Кутуз: «Если 2Drots выходят в финал Медиалиги, то я прощу Манне 100 тысяч рублей»

Сергей Кутузов высказался о споре со Станиславом Манаевым на голы.

«Спорили с Манной, кто больше забьет голов в третьем сезоне МФЛ на 100 тысяч рублей. Инициатором был Манна. Я думаю, что всем понятно, вряд ли он за 2 игры забьет 5 мячей. Я прекрасно понимаю, что я форвард, а Манна выполняет другую роль.

Я предлагаю Манне отыграть эти деньги: если 2Drots выходят в финал Медиалиги, то я прощаю тебе 100 тысяч рублей», – заявил Кутуз.

Кутуз за время МФЛ-3 забил 7 мячей, Манна – 2 мяча.