Кузнецов будет на бровке на BetBoom МКС-2023. Он смотрел игры с трибуны в том году из-за недовольства судейством

Теги Дмитрий Кузнецов Амкал Московский Кубок Селебрити 2Drots Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов будет на бровке на матчах BetBoom МКС-2023.

«Я говорил, что не буду участвовать в турнирах под эгидой «Амкала». МКС проходит под эгидой «Динамо», «Амкала» я не вижу. Значит, мне разрешено находиться на бровке.

Все акцентируют внимание на том, что я говорю. Это медийная лига. Пусть следят за тем, что говорят другие. 

Почему-то к ним меньше внимания, а к моей персоне его очень много. Думаю, это неправильно, интерес должен быть равномерным», – отметил тренер 2Drots.

В прошлом году Кузнецов смотрел матчи МКС с трибуны – из-за недовольства судейством.

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