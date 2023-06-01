Уткин о доигровке матча «Эгриси» – 2Drots: «Шансов было мало. Но они были»

Василий Уткин поделился эмоциями после доигровки матча «Эгриси» – 2Drots.

«Шансов было мало. Но они были. Когда парни вбили красный мяч, я даже поверил, что удастся спасти игру.

Это было сладкое чувство. Вот только недолгое», – написал президент «Эгриси».

Матч 5-го тура Winline Медиалиги «Эгриси» – 2Drots не был доигран из-за проблем с освещением поля: за 5 минут 17 секунд до конца чистого времени на стадионе отключили электричество. Команды провели доигровку 1 июня.

2Drots обыграли «Эгриси» со счетом 3:2. Команда Уткина после поражения потеряла шансы на выход в плей-офф.