Уткин о доигровке матча «Эгриси» – 2Drots: «Шансов было мало. Но они были»

Теги Василий Уткин Эгриси 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Василий Уткин поделился эмоциями после доигровки матча «Эгриси» – 2Drots.

«Шансов было мало. Но они были. Когда парни вбили красный мяч, я даже поверил, что удастся спасти игру.

Это было сладкое чувство. Вот только недолгое», – написал президент «Эгриси».

Матч 5-го тура Winline Медиалиги «Эгриси» – 2Drots не был доигран из-за проблем с освещением поля: за 5 минут 17 секунд до конца чистого времени на стадионе отключили электричество. Команды провели доигровку 1 июня.

2Drots обыграли «Эгриси» со счетом 3:2. Команда Уткина после поражения потеряла шансы на выход в плей-офф.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий