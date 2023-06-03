Уткин о том, почему не вышел на поле в МФЛ: «Москвич» не выдерживает нагрузки электричества. Как он выдержит, если я выйду?»

Василий Уткин оценил выступление «Эгриси» в третьем сезоне Winline Медиалиги.

– « » заканчивает свое выступление в третьем сезоне Медиалиги, как оцените сезон?

– Выступление, конечно, неудачное.

– По вашим ощущениям, какой сезон был сложнее?

– Нынешний сезон был намного сложнее, потому что мы подошли к сезону с новым главным тренером. Ему требовалось время на то, чтобы принять дела. Самое главное, несмотря на то, что мы усилились, у нас какое-то необъяснимо большое количество травмированных.

Никто в этом не виноват. Но представьте, даже в 5-минутной доигровке у нас человек получил сотрясение мозга! Мы могли бы собрать команду не хуже на сегодняшнюю игру, да и собрали, но наигрывали совсем другой состав.

Мы потеряли Степу Горловского, Сашу Иванову, а Глеб Алексеев травмирован. Тут нет объяснения – это просто адское невезение. Это то, что у меня накипело сейчас. Разумеется, есть и другие причины и ошибки.

– Всем интересно, почему вы не вышли на поле? Вы всерьез задумались об этом или эта была шутка?

– Ну, какое поле? «Москвич» не выдерживает элементарные нагрузки электричества. Как он выдержит, если я на него выйду? Это не гуманно по отношению к полю. Да у меня и формы нет, – сказал Василий в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

В матче 6-го тура Медиалиги «Эгриси» проиграл « » (1:7).

Уткин задумался о дебюте в Winline Медиалиге: «Может, мне выйти на игру с «Титаном?»